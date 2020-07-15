美司法部长: 企业短视屈服中国

(德国之声中文网) 美东时间16日上午，美国司法部长巴尔 (William Barr)在密歇根州福特总统博物馆发表与中国有关的谈话。他批评中国为了成为21世纪经济大国，将影响力延伸到美国人生活的各个层面，包括商业、经济、科技甚至娱乐。

巴尔说:「双赢在中国的意思是，中国连赢两回。」他说:「全球化并不总是通往自由。对依赖自由市场、自由贸易、自由意见交流的组织来说，听着中国的指令前进，不会通往一个更好的世界。」

巴尔说，美国过度依赖中国商品。尤其在疫情当中，中国是防护衣、医疗口罩等商品最大的生产者，获得这些产品对阻止疫情扩散十分重要，但是中国却囤货，或是阻止商品出口到需要的国家。巴尔也指控与中国当局有关的黑客窃取美国大学与疫苗研发相关的数据。

巴尔的演说是继白宫国家安全顾问欧布莱恩 (Robert O'Brien)与联邦调查局(FBI)局长瑞伊 (Christopher Wray)后，第3场美国政府高层针对中国所发表的强硬演说。下周，蓬佩奥访英之际，预计也会针对中国发表演说。截至目前，这些美国官员的演讲都号召更强硬的对华政策。

当美国总统特朗普试图捍卫他的防疫政绩之际，他也将攻击中国纳为他寻求连任的关键策略，批评中国的炮火比对竞争对手拜登还猛烈。

企业「短视近利」

巴尔说，当中国政府在世界各国眼中逐渐失去信用时，「美国司法部发现有越来越多的中共官员和中共代理人与企业主展开接触，向他们施加压力，让他们支持中国共产党属意的政策或行动。」

巴尔批评苹果、谷歌、雅虎、微软、思科等科技大厂配合中国。他批评美国企业「因为短期利益，牺牲美国的自由与开放，屈服于中共的影响力。」

巴尔批评科技巨头苹果，为了中国用户方便就把云端数据库移到中国，又在中国抱怨Quartz涉及香港抗议的报导之后，便将Quartz的新闻App从App Store下架。

他谴责思科系统公司(Cisco)协助中国建置防火长城，创造了「世界上最复杂的网络监控与审查系统」。

他说，通常中共的说法是「支持中共对企业自己也有好处」，而且他们会被建议，「他们的遭遇好坏取决于他们对中共的回应」。

巴尔严正对亲近中国的美国企业主提出警告，若他们不揭露自己与中国的关系，可能会触犯与外国游说有关的联邦法律。

巴尔注意到，在中国实施《港区国安法》以后，脸书、谷歌、推特和LinkedIn都宣布暂时不会配合政府提供用户资料的要求。他说希望这些公司能成为其他公司对抗中国的典范。

迪士尼乐园有中共党员

巴尔也注意到好莱坞的一些制片人配合中国宣传理念自我审查。他举例，派拉蒙影业曾有人向他透露，在拍摄「末日之战」时，团队把一场「怀疑病毒源自中国」的戏删除。

巴尔说被中国封锁多年的迪士尼为了要讨好中共，同意花55亿美金在上海开主题乐园，而在乐园11000名员工中，有300人是共产党员。他说: 「如果华特迪士尼还在世，看到他创办的公司如何与外国独裁政权打交道，我想他会心碎。」

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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