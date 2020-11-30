美司法部长巴尔: 找不到选举舞弊证据

(德国之声中文网) 美国司法部长巴尔（William Barr）周二对美联社表示，司法部（DOJ）已经针对11月3日美国大选中选民舞弊的说法进行调查，至今没有发现任何证据支持总统特朗普（Donald Trump）关于选举被操纵的指控。

「到目前为止，我们还没有看到可能影响大选结果的大规模舞弊行为，」巴尔说。特朗普竞选团队已发誓将继续努力推翻选举结果。

无论如何继续施压

特朗普的律师朱利安尼(Rudy Giuliani)带着法律团队在各大摇摆州大肆宣扬选举舞弊的阴谋论，包括腐败的民主党人与已故委内瑞拉领导人查维兹(Hugo Chavez)联合策划大规模诈骗。朱利安尼不同意巴尔的说法: 「我向司法部长致敬，但恕我直言，我没有看到任何司法部调查的迹象。」朱利安尼说: 「我们会持续透过司法与各州立法机构追求真相。」

巴尔谈到了特朗普团队的一些说法，但没有深入探讨具体细节。他告诉美联社：「有一种说法是系统性欺诈，就是声称机器被刻意编程用来扭曲选举结果，国土安全部和司法部已经对此进行了调查，但是到目前为止还没有看到任何证据。」

巴尔自2018年接替塞申斯（Jeff Sessions）以来，一直被认为对总统特朗普很忠诚，但在大选前，媒体报道特朗普对司法部长的不满开始浮出水面。据说，特朗普对巴尔没有更强力帮助他连任感到愤怒。

虽然司法部长最近命令联邦检察官调查选举舞弊的可信指控，但他也告诉他们要远离「虚幻或牵强的说法」。

许多特朗普支持者选后仍然认为他们的偶像只是选举舞弊的受害者

没有法律胜利却拥大量现金

到目前为止，特朗普团队的努力都没有进展，将近所有的上诉案都被州或是联邦法院驳回。但是根据《华盛顿邮报》报导，特朗普为了要「捍卫」他的「胜利」，成功筹资高达1.5亿美金。

该报导甚至指出，这些捐款直接流向特朗普新的「拯救美国政治行动委员会」－只有很少部份流向共和党全国委员会(RNC)－而这很可能是特朗普拒绝认输的真正原因。

现在拜登对特朗普的选举人团票数比是306-232，而特朗普团队正用尽一切方法，通过媒体、法院、州议会等全力阻止各州的选举人代表在12月14日坐实这一选举结果。

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