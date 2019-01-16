美司法部长候选人: 通俄调查不受干扰

(德国之声中文网) 美国总统特朗普提名的司法部长候选人巴尔 (William Barr) 週二 (1月15日) 出席参议院听证会，承诺他不会受白宫影响。巴尔试图说服民主党议员，说他不会是另一个单纯效忠特朗普的司法部长，并再三保证不会干预进入最后阶段的通俄门案调查。

68岁的他向参议院表示，「有信心去做对的事，不在乎不在乎结果为何。」他也强调，如果总统要求司法部长做违法的事，司法部长必须请辞。他保证:「不论是总统还是国会，我不会让任何人逼我去做我认为错的事。」

对通俄门案的态度

部分民主党议员担心巴尔会终结通俄门案，因为他在被提名为司法部长候选人前，曾写给司法部一份备忘录，批评通俄门案的调查是在蒐集特朗普干预司法的证据。民主党议员范士丹 (Dianne Feinstein) 说这是意图藐视穆勒 (Bob Mueller) 的职权，但巴尔解释，他只是建议司法部官员避免过度沿用法令来认定特朗普有干预司法，并担忧调查团队会不当地诠释法律。他承诺会与伦理委员会讨论是否该迴避参与通俄门案的调查，但他仍有权做最后决定。

虽然巴尔称，司法部长应该将政府的政策目标纳入决策考量，但他也说通俄门案调查并不是针对特朗普的猎巫行动。

与穆勒有30年交情地巴尔说:「我不认为穆勒会参与任何猎巫行动。」

他毫不犹豫地表示，为了保障美国的公共利益，政府该让穆勒完成通俄门调查。他强调会挡下任何试图开除穆勒的指令，并说他不认为穆勒会做出任何必须被开除的事。他说:「我相信俄罗斯试图干预2016的选举，而我认为我们必须彻底调查整起事件。」此外，他也承诺，不会拦阻穆勒传唤特朗普出庭作证，他希望可以尽量公开通俄门案的调查结果。

民主党的严格拷问

巴尔的提名在共和党主导的参议院应该可顺利过关，因为部分民主党议员也希望巴尔能尽快取代争议性十足的代理司法部长惠特克 (Matthew Whitaker)。然而，仍有不少民主党员质疑，巴尔是否能公正地看待通俄门案，确保穆勒能完成调查。民主党议员范士丹认为因巴尔过去曾發表支持不受限的总统权，这让人怀疑他是否认为总统可凌驾于法律之上。巴尔在回答时表示，如果一名总统命令司法部长终止通俄门案调查，这样的行为已构成滥用权力。

杨威廉/夏立民 (美联社、路透社)