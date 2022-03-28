美司法部起诉赌场大亨 指其代表中国游说特朗普

（德国之声中文网）美国司法部周二起诉拉斯维加斯赌场大亨史蒂夫·韦恩（Steve Wynn），以迫使韦恩注册为外国代理人，因为他在特朗普执政期间曾代表中国政府进行游说工作。



美国司法部表示，该部门在过去四年内多次要求韦恩依照《外国代理人登记法》（FARA）登记，由于韦恩拒绝照办而予以起诉。

虽然司法部加大了对不注册为外国代理人者提起刑事诉讼的力度，但多名官员表示，本案是三十多年来第一起此类案件。

美国司法部助理部长奥尔森（Matthew Olsen）在声明中表示：“当外国政府以美国人作为代理人来影响美国政治决策时，FARA赋予美国人知情权。”

司法部发言人拒绝就为何对韦恩提出法律诉讼而非刑事指控作出评论。

韦恩被指曾代表中国政府游说美国前任总统特朗普

韦恩的律师周二表示将提出抗辩，并在声明中表示：“史蒂夫·韦恩从未作为中国政府的代理人行事，也没有义务依《外国代理人登记法》登记。” 声明还写道：“我们不同意司法部对FARA的法律解释，并期待在法庭对此案提出证明。”

韦恩2018年因多起性侵丑闻辞去他在其永利度假集团（Wynn Resorts）的职务。

指控韦恩曾代表孙立军等中国高官游说

司法部指控韦恩，在2017年几个月里游说时任总统特朗普及其政府成员，要求将一名在中国被控腐败并在美国寻求政治庇护的中国公民驱逐出境。但这次的游说最终并未成功。

起诉书还指出，韦恩是代表中国高层政府官员进行游说，包括时任公安部副部长孙力军。孙力军试图让韦恩协助驳回该名中国公民的新签证申请。

此外，韦恩还在与特朗普共进晚餐时以及在电话通过中就此进行游说。他也曾多次在没有安排的情况下造访白宫并提及此事。

美联社指出，虽然起诉书中没有提到这名中国公民的名字，但其描述与房地产大亨郭文贵吻合。在习近平的反腐运动下，遭到腐败指控的富豪郭文贵于2014年逃出中国。中国当局指控郭文贵性侵、绑架、贿赂和其他罪行，并寻求遣返郭文贵。

起诉书中还写道，韦恩的动机是保护其在中国的商业利益。当时他的企业在澳门运营赌场。澳门当局限制了韦恩赌场内的赌桌和赌博机数量，而他预定在2019年为赌场运营执照重新谈判。

美国司法部指出，韦恩是在特朗普及共和党的知名筹款人布罗伊迪（Elliott Broidy）的引荐下加入游说。2020年，布罗伊迪承认从事违法游说活动，目的是使特朗普政府撤销对马来西亚主权财富基金“一马发展基金”的调查，以及试图安排将生活在美国的一名异议人士遣返中国。特朗普在卸任前赦免了布罗伊迪。

美国在1938年为遏制纳粹在美国的政治宣传而通过《外国代理人登记法》，该法要求代表外国政府或政治实体在美国进行宣传、游说或从事公共关系工作的人士向司法部登记。

（美联社）

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