美司法部要求最高法院拒绝特朗普暂缓TikTok禁令的请求

特朗普扬言要“拯救TikTok”，并且要求美国最高法院暂缓执行对该社交平台的禁令。而现任拜登政府则抓紧任期最后时间，敦促最高法院维持禁令。

（德国之声中文网）美国最高法院2025年面对的第一桩备受关注的案件，涉及中国价值最高的科技公司之一、数以百万计的美国用户和美国最大的几家社交媒体平台。

根据现任总统拜登在2024年4月签署的联邦法令，TikTok要么在1月19日之前与母公司字节跳动剥离，要么就面对在美国应用商店被下架的命运。对此TikTok向最高法院提交了上诉，理由是相关禁令违反了言论自由。最高法将于1月10日就此举行听证会，此时距离当选总统特朗普就职只差十天。

TikTok真的会在美国被禁吗？

曾在第一个总统任期内强烈抨击TikTok并且扬言要将其封禁的特朗普，如今却表示自己要“拯救TikTok”，并且向最高法院提出了暂缓禁令的请求。

位于华盛顿的美国最高法院将于1月10日举行听证会 图像来源: Kevin Mohatt/REUTERS

而即将离任的拜登政府司法部则在上周五敦促最高法拒绝特朗普的相关请求，并强调“中国试图通过收集美国人的敏感数据并进行秘密恶意影响行动来破坏美国利益”，这一点是毫无争议的。

独立信用研究公司CreditSights的法律专家莱特纳（Mark Lightner）对“雅虎财经”指出，如果美国最高法院决定维持禁令，将会对TikTok在社交媒体领域的竞争对手带来好处，因为这将会使广告收入通过再分配流向Meta等平台。

而其他为TikTok提供微芯片和云计算服务的美国科技公司可能也会因此而蒙受营收损失。

美最高法会如何应对？

莱特纳表示，最高法院只在1月10日举行辩论，应该不会做出暂缓TikTok禁令的裁决。未来几周的一个可能结果是，最高法院最终认定相关法令符合宪法，维持其效力。而特朗普如果要想推翻法令，必须由国会立法层面来处理。

在美国TikTok颇受欢迎，大约一半美国人（1700万）都使用这一社交软件，在该平台上获取资讯。如果美国真的封禁TikTok，这意味着用户很快就无法访问这一社交平台。

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TikTok在法庭文件中指出，据估计关闭一个月将导致该平台流失其在美国三分之一的日活跃用户。

去年年底，特朗普在自己私人拥有的海湖庄园会见了TikTok首席执行官周受资。目前尚不清楚他打算如何撤销即将在1月19日生效的法律。在去年的国会表决中，有关TikTok“不卖就禁”的法案得到了民主党和共和党的一致支持。



（雅虎财经、美联社）

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