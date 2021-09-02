美司法部将得克萨斯州告上最高法院  

（德国之声中文网）美国司法部向华盛顿最高法院提交紧急诉讼，要求禁止得克萨斯州继续实施其史上最严反堕胎法。该法今年9 月1日起生效。在向最高法院提交的紧急诉讼中，司法部称，禁止怀孕六周以上的女性堕胎的有争议法律“明显违宪”，宪法法官应阻止该法及其实施。

拜登行政当局希望最高法院就堕胎纠纷做出裁决

司法部在诉讼中指出，得州堕胎法违反了最高法院此前的相关裁决，不仅在胎儿远未形成生命之前，而且事实上在许多女性知道有身孕之前，就禁止堕胎。司法部称，最高法院1970 年代关于当事女性有权决定是否堕胎的一项原则性裁定也被规避，因此，现在的问题是：在最高法院审理美国国家诉状之时，得州是否仍可以继续无视最高法院的这一裁定。

由此，围绕9月初起生效的俗称《心跳法》（或曰《六周堕胎法》）的法律纠纷进入下一轮。不到两周前，一联邦法官批准了拜登总统政府的一项紧急申请，下令暂停实施《心跳法》。然而，两天后，第五巡回上诉法院又推翻了这一禁令，从而使该法在得克萨斯这个美国南部保守主义传统浓厚的州恢复生效。

10 月第一个周末，纽约，人们抗议得克萨斯州严格堕胎法

美国这一最严格堕胎法禁止从可确定胎儿心跳的时间点，即约从受孕第六周起堕胎。事实上，此时许多女性根本就不知自己已有身孕。该法亦不考虑强奸或乱伦等非正常致孕因素，未设任何例外规定。

鼓励“告密”

引起公愤的还有：该法规定，执行新规的不应是得州当局，而应是个人。鼓励公民举报涉嫌协助怀孕六周女性堕胎者。如此，除堕胎诊所及其员工外，这也可能影响到将孕妇带到诊所的亲属或出租车司机。若罪名成立，举报人可获 1万美元奖励，且由被告方支付。

争议不断

在前总统特朗普任期内，经由对新法官的任命，最高法院保守色彩更浓。因此，许多人担心，该法院 1973 年作出的俗称“罗诉韦德”（Roe versus Wade）裁决有可能被推翻。该裁决强调了女性的堕胎自主权利。

首都华盛顿抗议人群

堕胎权争议困扰美国司法界和社会数十年。本月初，该国所有50州、 600 多个城市再度出现反对得克萨斯州堕胎法的大规模抗议浪潮。示威活动由近 200 个组织发起。

（德新社，法新社）

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