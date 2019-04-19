美司法部官员: 穆勒对调查结果阐述方式有疑虑

(德国之声中文网) 美联社报导，一名美国司法部员工周二表示，主导通俄门案调查的特别检察官穆勒在司法部长巴尔 (William Barr) 公布通俄门案的数天后，寄信到司法部， 并在信中表示巴尔对国会发出的4页调查报告备忘录并未抓到调查结果的本质。

此消息首先由华盛顿邮报在检视了穆勒致函司法部的信件复印件后所揭露，内容显示穆勒对美国国内与通俄门案调查相关的讨论感到不满，而穆勒也在信中表示他认为社会大众对于调查结果已产生误解。 他在信中写道: 「社会大众对通俄门案调查结果的误解，可能损害司法部原先决定指派我出任特别检查官一职的目的，也就是让社会大众对调查结果有信心。 」

根据华盛顿邮报报导，司法部官员表示，穆勒在信件中要求巴尔公开发布通俄门案报告的完整介绍及执行摘要，并针对如何删减整份报告内容做了初步建议。 司法部官员对穆勒信件的语气感到震惊，因为在收到这封信前，他们认定穆勒已同意司法部审查报告及删减内容的流程。 此外，巴尔在向国会作证时，也说穆勒拒绝检视巴尔替国会议员准备的4页调查报告备忘录。

穆勒也在信件中强调，在此时公开调查报告将减少社会大众对此调查结果产生的误解，并回答国会或社会大众关于调查本质及其结果的问题。 司法部官员向华盛顿邮报表示，巴尔也在穆勒将该信寄到司法部的隔天，与他进行长达15分钟的电话谈话。 穆勒在电话中表明他认为与通俄门案调查相关的新闻报导遭误导，而这也导致社会大众对穆勒办公室的工作产生误解。

该官员表示: 「穆勒在通话中表示司法部长发给国会的4页调查报告备忘录之内容没有错误或误导之处，但是他认为该备忘录没有完整阐述调查结果的本质，导致相关媒体报导被误导。 接着两人讨论如果在很短时间内公开更多调查报告内容是否能改善现况。 」

华盛顿邮报指出，该官员说巴尔认为只公开部份调查报告内容并无法有效解决社会大众对通俄门案调查的误解，所以巴尔与穆勒最终同意在对调查报告进行一些删减后，公开整份报告内容。 该官员说: 「司法部长隔天致函国会，重申他的4页调查报告备忘录并不是整份报告的摘要，而是分享穆勒调查的总结。 他自愿在5月1日与2日到参议院与众议院作证。 」

此消息一出，美国众议院司法委员会主席纳德勒 (Jerry Nadler) 发布声明，要求巴尔在美国时间5月1日早上10前，与国会分享穆勒寄给司法部的信件内容。 此外，他也表示: 「司法部一直不愿敲定穆勒能出席国会听证会的日期，但依据今晚传出的消息，我现在要求司法部立即安排穆勒出席听证会，不得有所延误。 」

刚宣布角逐民主党2020总统大选党内初选的卡斯特罗 (Julian Castro) 则在推特发文表示，巴尔蓄意透过误导美国人民，来掩饰「特朗普的犯罪行为」，所以他应该请辞或立刻面对弹劾的讯问。

杨威廉/罗法 (综合报导)