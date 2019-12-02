美司法部取消华为辩护律师资格 

（德国之声中文网）纽约市布鲁克林区法院法官多纳里（Ann Donnelly）周二（12月3日）宣布了这项法庭命令，确认联邦检察官对华为辩护律师提出的质疑合理。联邦检察官认为，科尔律师曾在美国司法部供职，因此存在"利益冲突"。

在2011年至2015年间，科尔担任联邦司法部副部长，乃该部第二号人物。但科尔也是Sidley Austin律师事务所的合作伙伴。他曾表示，回想不起来什么可以构成他华为律师资格被取消的基础。华为也曾表示，美国司法部虽然不同意华为挑选的律师，但反对理由却并不充分。

今年5月，美国联邦检察院在写给法院的备案文件中称，如果科尔利用他掌握的国家机密信息，将对国家构成"实质风险"。检察院认为，科尔作为司法部副部长不仅监督、而且参与关于华为的案件调查，不能出具证据的原因是出于保密的需要。

科尔及其律师团队为华为以及它的子公司提出无罪辩护。华为另一名律师列维（Michael Levy）今年9月在法庭做辩护时说，禁止科尔代表华为显然是美国政府打压华为的一整套计划中的一个步骤。

此次法庭命令是一项临时决定，正式裁决要等到2020年1月10日。

李鱼/罗法（路透社等）