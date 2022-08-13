美司法部公开宣誓书 曝光突击搜查特朗普理由

（德国之声中文网）美国司法部于周五公开了联邦调查局用来申请搜查特朗普住所的宣誓书删减版，根据该文件，FBI可以从前总统特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园带走机密文件。

批准海湖庄园搜查令的南佛罗里达州联邦法官莱因哈特(Bruce Reinhart)下令，在当地时间本周五（8月26日）公布这份修订版的宣誓书。8月8日，莱因哈特批准搜查令后，FBI突击搜查了特朗普的私人别墅海湖庄园。

宣誓书内容

为了保护敏感信息，这份32页的宣誓书约有一半都被涂黑。文件在开头写道：“政府正在进行一项刑事调查，涉及被不正当移走机密文件，这些资料被放在未经授权的空间，以及非法隐藏或删除政府记录”。

“FBI的调查已经确定带走了有机密标记的文件，其中似乎包含国防信息(NDI)。这些都是在15个盒子中发现的材料，被存放在一个未经授权的地方。”

根据宣誓书，FBI在拿走的箱子里发现了184份机密文件，其中25份被标记为最高机密。特工们也发现了有关政府线人和情报收集的敏感信息。文件写道：“据此记录，有理由相信有更多文件，包括机密文件仍然留在庄园内。”

特朗普的愤怒

特朗普对这份经过编辑删节后公布的宣誓书做出了愤怒的反应。在今年早些时候自创的社交媒体平台“Truth Social”上，特朗普指责联邦调查局和司法部是“彻头彻尾的公关伎俩”。在他看来，负责的法官不应该允许调查人员“闯入他的私宅”。在搜查事件之后，他曾批评当局的行动是出于政治动机。特朗普称，这只是想阻止他再次竞选总统。

在最近几个月，特朗普多次暗示自己将于2024年再度竞逐总统之位。

宣誓书通常在被告被指控犯罪时才会被公布，而不是在调查进行中。它是一种概述证据的宣誓文件，让司法部有可能有理由申请搜查令。

莱因哈特下令公布这份宣誓书的时候表示，司法部有充分的理由对部分文件保密，包括保护证人和联邦特工的身份，以及政府的调查策略等等。

拜登如是说

这份宣誓书发布之后，美国总统拜登公开了自己处理机密文件的方式，周五他回答记者提问时解释说：“我家里有一个独立的房间，是完全安全的”。他接着说道：“我把今天的总统每日简报带回家，文件是封闭的，有安保人员和我在一起，我看完之后再把它封闭起来归还。”

这份简报（President's Daily Brief）包含美国情报部门当前最重要的调查结果。每天早上都会在汇编后交给总统。当被问及将秘密文件带回家是否合适时，拜登说这取决于文件的性质。

白宫至今拒绝对有关搜查特朗普住宅的行动以及部分公开的宣誓书发表评论。白宫新闻发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：“这是司法部主导的一项独立调查。总统认为司法部保持这种独立性很重要。”

(路透社，美联社，德新社)

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