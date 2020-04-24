美号召企业撤出中国 特朗普鬆法规救经济

（德国之声中文网）路透社报导，美国官员和政商界都在热烈讨论，采取税务减免、新法规、以及补贴等措施，鼓励美国企业将其生产链或关键供应商移出中国。当局甚至考虑设立规模达250亿美元的「回归基金」。

周二（5月19日），白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）接受福斯电视台（Fox News）访问时表示，确保国内关键产业的生产，是特朗普团队的优先工作事项。

对此，美国商会主席多诺霍（Thomas Donohue）警告美国政府不要过度操作。他认为把产业链从中国移回美国境内花钱又费力，若未卖出去而囤积的是重要商品，成本也会因此提高。

商会也担心美国政府在购买药品与医疗器材时，若一样秉持「买美国货」的原则，将会触发中国等其他国家的报复手段，进而伤害到口罩等重要医疗用品的进口。

特朗普签行政命令松绑经济

新冠疫情对美国经济的影响已经反映在数据上。为了防止经济继续下滑，美国总统特朗普于周二(5月19日)签署行政命令，赋予联邦政府权力削减妨碍经济发展的不必要法规。

特朗普在内阁会议上说: 「当数百万人因为疫情而失业，移除这些摧毁美国人工作的阻碍比以往更加重要。」

特朗普说他正在指示各部门检视现在因为疫情而暂停的上百条法规，并在可能情况下，永久终止这些法规。

今年第一季度，美国经济已下跌4.8%，当时，新冠疫情主要还只是影响了市场，而非本国制造业。之后，美国制造业也受到严重影响，失业率从二月份的3.5%飙升至四月份的14.7%。

5月18日，美国最高货币管家鲍威尔（Jerome Powell）预期，第二季度，美国经济有可能下滑20-30%。

研究: 病亡人数还会继续攀升

美国已录得超过150万名新冠确诊病例，约91600个死亡病例。周二(5月19日)，不同研究机构所作出的9个预测模型都指出，在未来的25天以内还会有数万人因新冠肺炎死亡。

麻萨诸塞大学的新冠病毒预测实验室在网页上写道: 「最新的预测模型指出，美国累计死亡病例在6月13日之前有8成机率会攀升到11.3万人，另外有1成机率会累积低于10.7万人、也有1成机率会累积高于12.1万人。」

张慈/李澄欣(综合报导)