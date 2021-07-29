美台7.5亿军售案 中国提出严正交涉

（德国之声新闻网）美国国防安全合作署(DSCA)4日发布新闻稿称，国务院批准一项对台军售，包含40门M109A6自走炮等总价值达7.5亿美金。台湾国防部5日表示，该军售案在美国政府知会国会程序後，可望在1个月後正式生效，这是美国总统拜登上台後，首次对台军售。

此军售和包括40门M109A6自走炮丶20辆M992A2系列野战炮兵弹药补给车丶一套先进野战炮兵战术数据系统（AFATDS）等。

美国国防安全合作署新闻稿称，这项拟议的军售将使台湾军队持续现代化并保持可靠的防御能力，符合美国的国家丶经济与安全利益，同时有助於提升台湾安全，维持该区域的政治稳定丶军事平衡与经济进步。

台湾国防部指出，美方基於「台湾关系法」与「六项保证」持续提供台湾防卫性武器，维持区域稳定。本次美方同意军售品项，有助于提升地面部队快速应变及火力支援能力，建立防卫战力，对美方军售决定「表达诚挚感谢」。

中国外交部周四(8月5日)在记者会上对此做出回应，称“中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉”。外交部的微博账号还写道，中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。

中国国台办发言人马晓光5日在答记者问时指出，中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器，并敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八一七”公报规定，“停止一切对台售武，不要向‘台独’分裂势力发出错误信号，不要危害台海和平稳定,不要损害两岸同胞福祉。”马晓光强调，民进党当局企图“倚美谋独”“以武拒统”，只会把台湾民众推向灾难。

根据《彭博社》报导，该军售还得通过国会审查程序，接着由台湾方面与国防承包商（BAE Systems）协商，最后才签署合约并确定交付时间。美台商业协会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）认为，中国近来频频侵犯台湾领空，这笔军售可提醒中方美台在国安议题上紧密的合作关系。

报导指出，A6型自走炮可强化台湾库存的早期M109款式，提升抵御中国登陆入侵的防卫能力。相关套件则能精准打击目标，美国陆军使用的也是类似配件。

美媒恐激怒中国 环时：接受一中

美国CNN报导称，美国向台军售可能会进一步激化与北京的紧张关系，并引述国会消息人士称，美国联邦参议院外交关系委员会主席罗伯特·梅南德兹（Robert Menendez）已经允许该军售案。

这个消息来源说，梅南德兹认为，这是「拜登政府认真看待印太地区战略的另一个宣示，以及他对与与盟友台湾站在一起的承诺」。

就在8月5日，中国官媒《环球时报》就美台军售案发表了火药味相当浓的社论，称“台军一定要清楚，一旦战争爆发，他们的唯一活路就是投降，所有抵抗都毫无意义”；“台湾的安全只能通过政治方式实现，那就是接受一中原则，与美国遏制中国大陆的战略划清界限”；“中国已是世界最大贸易国，我们的超级工业生产能力在造福全人类，这次全球抗疫就仰赖了中国工业集中转产关键物资的爆发力。美日不要逼中国将这种爆发力用来生产可以把他们的舰队和亚太军事基地都打成筛子的‘东风快递’系列，中国生产它们并不比生产输往世界的呼吸机更加困难。”

此前，针对拜登政府对台军售计划，中国国防部曾表示，坚决反对任何国家对台出售武器及与台发展任何形式的军事联系。并称，美售台武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向「台独」分裂势力释放了严重错误信号。

（路透社丶中央社丶彭博社丶CNN）

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