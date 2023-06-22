 美台貿易倡議生效 拜登：部分恐違憲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美台貿易倡議生效 拜登：部分恐違憲

拜登7日簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，儘管內容有部分條款或被視為不具約束力，此法案的生效料將推動、強化台美雙邊的經濟往來。中國則認為，此舉是掏空「一個中國原則」的例子。

美国之后，台湾和其它主要贸易国签署类似协定将容易得多

美国之后，台湾和其它主要贸易国签署类似协定将容易得多

（德國之聲中文網）德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週一（8月7日）簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。拜登稍晚透過聲明表示，該法律部分內容恐「非法侵犯美國憲法賦予我與外國夥伴協商的權力」，拜登政府將把這些條款視為不具有約束力。

《美台21世紀貿易倡議》的協定內容廣泛，拜登首批簽署的部分包括統一管理關稅事務、簡化貿易手段以及反貪腐措施等。美國參議院將在稍晚通過這一倡議文件。

台灣同美國之間沒有外交關係，但互設了相當於大使館的代表處。台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於今年6月1日在華盛頓簽署了以上倡議。台灣行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）以及美國在台協會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）出席了簽署儀式。

台灣總統蔡英文曾表示，《台美21世紀貿易倡議》是台美雙方自1979年以來結構最完整的貿易協定。「這除了是台美經貿關係重要的里程碑，也將為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出了關鍵一步。」

在台美簽署貿易協議一天後，中國外交部發言人毛寧6月2日在例行記者會上表示，「中方堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。」

毛寧說：「所謂『倡議』不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪，敲骨吸髓的『指揮棒』；是台灣民進黨當局為謀『獨』私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益，『害台』、『賣台』的『投名狀』；是美國虛化掏空一個中國原則的最新例證 」。

美國總統拜登7月赴芬蘭參與美國－北歐領袖峰會（資料照）。

美國總統拜登7月赴芬蘭參與美國－北歐領袖峰會（資料照）。

中美相遇亞太 危險動作頻繁發生

最近，中美兩國在西太平洋地區動作頻頻。不久前，美國國防部發布一個影片，顯示在台灣海峽巡邏的美國軍艦附近，中國軍艦快速靠近，動作危險；以及在南海上空中美兩國軍機近距離飛行，風險很大。

6月21日，中國海軍「山東號」航母率領一個戰鬥群沿著台灣海峽自北向南航行。據報導，當天中國軍機29架次、軍艦10艘次，持續在台海周邊活動。

美國第七艦隊則稱，美國海岸警衛隊的安全巡邏艇「斯特拉頓號」（USCGC Stratton）在6月20日根據國際法規定的公海航行和飛越自由，例行通過了台灣海峽，而此時布林肯國務卿剛剛結束有助於穩定中美關係的對華訪問。

中國政府去年曾通過外交部發言人聲稱對台灣海峽擁有「主權、主權權利和管轄權」。海洋法專家曾告訴德國之聲，「台灣海峽包括領海和專屬經濟區，但在專屬經濟區內，對航行的規定是跟公海一樣的，即如果涉及航行，專屬經濟區和公海擁有同等地位。」但中國對《聯合國海洋法公約》有關條款的理解則是，在專屬經濟區裡可以自由航行，但不包括軍艦。

中美军舰相遇台湾海峡

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

外部链接

http://dw.com/p/4CjwD

相关内容

Soldiers walk by the FIM-92 Stinger air-defense system during the annual Han Kuang military exercises that simulate an attack on an airfield at Taoyuan International Airport in Taoyuan, northern Taiwan, Wednesday, July 26, 2023. Taiwan military mobilized for routine defense exercises from July 24-28. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

美国3.45亿美元军援台湾 中国：统一意志不动摇 29.07.2023

继出售F16战机之后，美国白宫日前宣布再次向台湾提供3.45亿美元的军事援助。与此前军售不同，此次供应的便携式防空导弹、枪支等物资直接来自美军现有库存，台湾无需等待军火商生产。中国方面称，这动摇不了“实现祖国完全统一的坚定意志”。

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

德语媒体：德国骑墙还能骑多久？ 01.08.2023

奥地利《标准报》的一篇客席评论指出，欧洲正面临艰难抉择：是继续在中美之间骑墙，还是坚决走价值观导向的贸易路线？《新苏黎世报》的客席评论则警告说，台湾问题的中国民意正在脱离北京领导层的掌控，这将极大增加爆发战争的风险。

22/11/2022 *** FILE - China's defense ministry spokesman Tan Kefei attends a news conference in the venue of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN's Defense Ministers' Meeting in Siem Reap, Cambodia, on Nov. 22, 2022. China’s Defense Ministry said in a statement Thursday, Feb. 9, 2023, it refused a call from U.S. Defense Secretary Lloyd Austin following the shooting down of an alleged Chinese spy balloon because the U.S. had “not created the proper atmosphere for dialogue and exchange. (AP Photo/Heng Sinith, File)

刻意渲染威胁！中国批日本《防卫白皮书》 29.07.2023

日本周五发布2023年《防卫白皮书》，其中指出中国正急速强化军事力量，对国际秩序构成最大的战略挑战。中国国防部发出回应，指对方持有错误的对华认知，刻意渲染所谓“中国军事威胁”。

广告

媒体看中国

由中国援建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路

德语媒体：在非洲 体制对手也可以合作

《新苏黎世报》的一篇客席评论建议西方国家在援助非洲时，不妨和中国合作，因为即便是体制竞争对手也同样需要一个长治久安的非洲。瑞士《商报》则猛烈抨击欧洲禁止燃油汽车的计划，认为这将导致西方汽车产业也像太阳能产业一样全面依赖中国。