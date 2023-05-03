美台聯合製武引戰？未解的四大爭議

（德國之聲中文網）5月3日上午，台灣新黨輿情中心主任季節站在美台商會舉辦的「台美國防產業論壇」場外抗議。他告訴DW：「今天這些軍火商來台灣、談這些合作，似乎就是要讓台灣跟中國的對立加劇，好像巴不得我們打起來一樣。」

論壇的與會者包含訪台的美國25家軍火商，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）也在現場發言表示，在不違反「一個中國」政策的基礎下，美國要協助台灣提升自我防衛能力、擴大雙方合作。

代表團訪台前夕，中國國防部發言人譚克非曾於4月27日發言指，美方的這些「軍工複合體」歷來熱衷於在世界各地「兜售軍火、輸出戰亂」，台灣執政黨這種「引狼入室」的做法令人不齒，只會給台灣同胞帶來深重災難。

美國軍火商在台期間，也有台灣統派團體抗議，手持寫有「美國軍火商踩著鮮血數錢」的立牌。一輛貼有「打倒美國戰爭販子」標語的箱型車從旁邊駛過。

「共同合作生產（軍武）⋯⋯這個敏感性是滿高的，」台灣國防院（INDSR）副研究員陳亮智對DW表示，此舉「反映出美國除了透過軍售之外，將怎麼樣武裝台灣⋯⋯對協助台灣防衛具有一定意義」。

陳亮智說，台美若共同生產武器合作，確實會加劇台海緊張局勢，但他認為兩岸局勢升級的起因，在於中國先「不斷加強對台灣的軍事壓力」，進而導致「台灣不得不用這樣的方式來武裝自己」。他補充：「北京對台施壓在某種程度上也對美國造成了軍事壓力，因此台美在這方面其實是共同承擔。」

近年來，台海周邊不斷偵測到中國軍機和軍艦。台灣總統蔡英文4月過境美國、會見美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後返台，次日中國即宣布對台實施3天軍演，出動91架次戰機，同時派出12艘次艦艇，包括首度投入操演的航母山東號。

面對兩岸的緊張局勢，陳亮智告訴DW，他不否認美台聯合生產軍武是「往準備戰爭這個方向前進」，但「離戰爭更近一點，並不代表戰爭真的會發生」。他說，主要目的是「希望能嚇阻到對方（北京），拉高對方發動戰爭的成本，最終化解衝突」。

美國波士頓學院政治學及國際研究副教授埃里克森（Jennifer L. Erickson）也呼應此說法，認為一般來說美國的武器出口是為衝突做準備，以阻止衝突發生。「這些（武器）生產線將有一種威懾作用。」

然而，這些軍事合作也是在為「最壞的打算」做準備。陳亮智話鋒一轉提醒道：「如果北京就是豁出去了、嚇阻最終失敗，那就是必須應戰。」

「當然，我們都不希望這樣的時刻來到，」他說。

美台聯合生產武器4大爭議點

本次的美國國防產業代表團是自2019年以來，美國國防產業最大規模的一批訪台代表團。訪台期間，他們參訪了台灣國防安全研究院、台灣國家中山科學研究院和多個軍工業廠商。

陳亮智分析，美國軍火商此次大動作組團訪台、出席雙邊論壇，最主要就是想了解台灣軍火企業的實力，透過參訪「看看台灣業界的產能和體質」 。5月2日，台灣行政院副院長鄭文燦也向台媒表示，這些訪台軍火商「不是來賣武器的」，而是來選擇合作的供應廠商。

然而，美國及台灣政府都尚未針對此類軍事合作透露具體細節，也讓合作留下許多爭議點：

1. 美國政府的角色？

美國軍事學者埃里克森告訴DW，美國廠商若想在海外生產軍事裝備，須依據相關法規申請授權，「這意味著，這些交易不僅需要公司之間的談判和商定，還必須得到美國政府的批准和許可」。

「但美國政府在授權海外製造許可時，往往是非常有選擇性的。」埃里克森補充說：「通常，此類製造協議是為了幫助另一國獲得技術——但也不是最先進的技術。」她認為，美國之所以有意與台灣共同生產軍武，是為了使生產更接近潛在的「最終用戶」，以便「更緊密和迅速地滿足台方需求」。

此外，俄烏戰爭也可能帶給了美國一些啟示。埃里克森認為，美國和其他北約盟國正在為了「武裝烏克蘭」而陷入混亂，因此美方可能有意透過將台灣納入軍武生產鏈，來替台灣做更完善的應戰準備，以免未來若台灣也不幸成為「衝突地區」時，出現同樣的「混亂」局面。

但台灣前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平向DW表示，台美雙方要不要共同生產武器，台灣「應該掌握主動權，而非以美方為主」。他補充道，台灣軍事實力並不弱，因此台方應以「技術的成熟度」、「是否為攻擊性武器系統」去做合理的合作判斷，而非對美國的提議照單全收。

2. 實際合作遙遙無期？

由於美台共同生產軍武的協商尚未有定論，外界擔憂雙方合作的時間表可能遭到美方推遲；而代表團此次與台廠的互動交流，也遭質疑成果有限。

「這個部分（代表團訪台）象徵性的意義較大，論壇其實也沒有實質進度，」台灣前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平向DW坦言道。他進一步解釋，軍事合作若要有重大突破，須深入了解雙方產業，包含軍方實際的需求等，「這不是幾個月就可以完成的」，因此現階段「談開始合作實在是太早」，「且台灣軍需規模不大，協助美方供應鏈生產倒是比較可能」。

不過，國防院研究員陳亮智對此有不同看法。他認為，美台雙方的軍火生產合作其實都有「on schedule（按計劃進行）」，預計「2025年就會看到很具體的成果」。

陳亮智分析，美台商會約在2021年提出聯合生產武器的想法；2022年，美台商會會長韓儒伯也透露，此計畫最快將於2024年落實；如今進到2023上半年，美國軍火商就已採取行動造訪台灣。 「我覺得這方面沒有耽擱，」他表示，美方接下來很可能在公開或私下場合與台方簽署多項備忘錄，為下一階段的合作鋪路。

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3.有助台灣提高防衛能力？

由於美國是全球武器出口大國，本身即具備研發、設計、製造的能力，因此其位於海外的產線多半是以代工零組件為主。有聲音質疑，這對提升台灣軍事技術的效果恐怕有限。

陳亮智就此回應道，不論美台雙方透過何種方式合作生產軍火，「無疑是要讓台灣的武器可以更加多元化，而不是只有傳統武器的銷售」。他認為，台灣透過代工也有機會習得相關技術、提升對武器的熟悉度，同時還節省了武器的運送時間、美方需要派駐的訓練人力等。

至於生產的武器種類，目前顯示主要將以無人機及彈藥為主。這令部分人士質疑，這些小型或輕型武器能否確實提升台灣的備戰能力，或對北京達到一定程度的嚇阻效果。

「無人機機種太多，台灣缺乏的是大型機種導控與傳輸的需求，尤其是衛星資訊傳輸，也就是即時監控的反應軟體，」周宇平說，而輕兵器與彈藥部分，他認為「台灣自己本就有生產線，協助美方自然輕而易舉」，但對中共的威嚇效果其實有限，「畢竟尚未成熟發展，僅在萌芽階段（而已）」。

4.彌補延宕交付的對台軍售？

此外，美國對台軍售在近年來不斷延遲交貨，積壓總價已高達近190億美元，台灣亟欲取得的「F-16V戰機」首批到貨也可能延宕2年。台灣立法院民眾黨團5月3日召開記者會提出，台灣軍備長期倚賴美國，軍售延宕凸顯台灣安全出現「真空」，政府應拿出態度爭取加速交貨。

陳亮智表示，美對台軍售遲遲未交貨，對台灣而言確實是一個疑慮及隱憂，因此將部份產線移至台灣可能是解法之一。

不過，專門研究美國軍售及軍火貿易的埃里克森說，建立海外軍武生產線需要很長的時間，尤其是針對先進的防禦性品項，因此不認為這能在短期內提高台灣的防禦能力。她進一步表示：「這是一個長期舉措，而不是在目前（台海）緊張局勢加劇的情況下，加快交付武器的短期方案。」

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



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