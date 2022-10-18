美台聯合生產武器？美國務院：檢視所有選項

（德國之聲中文網）美台商業協會（USTBC）會長週三（10月19日）證實，美國政府正在考慮與台灣聯合生產武器，目的是為了加速武器移交，強化對中國的嚇阻作用。

「這正處於程序的初始階段。」美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）向路透社表示。美台商業協會為遊說團體，成員包含許多美國國防承包商。

韓儒伯告訴路透社，目前還不確定哪些武器將被納入計畫討論，但很可能著重於為台灣提供更多的軍需品，像是更多彈藥及導彈技術。

但他警告，任何此類行動都需要武器製造商，自美國國務院與國防部取得共同生產許可證。韓儒伯補充道，由於對於向外國平台批准關鍵技術感到不安，美國政府內部可能對發放聯合生產許可證存在反彈。

此前日經亞洲報導，拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器。報導引述3名熟悉內情的消息人士說法，其中一名據稱知悉美國政府內部商議情況的消息人士稱，美台聯合生產武器「已展開初步討論」，模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

美國歷屆政府考慮機密外流風險，對於聯合生產美製武器態度謹慎。另一名消息人士向日經亞洲透露，有關討論還需要一些時間「才會真正出現變化」

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

美國務院低調回應

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）週三（19日）在媒體例行簡報會被問及此事時，低調表示有看到相關報導。他說，「美國正在檢視所有選項」，以確保向台灣迅速移交軍備武器。

巴特爾說道：「美國透過對外軍售和直接商業銷售，迅速向台灣提供防禦性武器裝備和服務，這對台灣的安全至關重要。我們將繼續與業界合作，支持此一目標。」

美台考慮聯合生產武器的消息，是在美中關係與台海局勢日益緊張之際傳出。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，「北京欲加速實現統一」，儘管他並沒有給出具體的時間表。

與此同時，中國國家主席習近平上週日（16日）在正在進行中的中共二十大開幕首日表示，中國對台灣「決不承諾放棄使用武力」，但會爭取和平解決台灣問題；台灣官方則隨後回應，台灣不會在主權問題上退縮，也不會在自由和民主問題上妥協，但在兵戎相見並不是一個選項。

至截稿前，中國與台灣官方尚未針對美台考慮聯合生產武器一事公開回應。

美售台武器延宕

美國官方一直在推動台灣實現軍事現代化，建議發展「不對稱作戰」以及「豪豬戰略」，將台灣打造成中國難以侵略的「豪豬」。美國《紐約時報》10月初引述消息報導，為了防止中國武力犯台，美國擬在台儲備大批軍武。

路透社報導，隨著台海局勢近年不斷升溫，自2017年以來，美國總統已經批準了超過200億美元的對台武器銷售，但由於烏克蘭戰爭導致供應鏈困難，以及戰場對於部分武器系統的需求增加導致積壓，美國以及台灣方面皆已警示，美國售台武器交貨恐將因此延遲。

台灣中央社引述美國「國防新聞」（Defense News）指出，截至今年8月底，美國政府核准的對台軍售案仍有10批尚未交付，部分交付期程甚至要等到2020年代末期。

中國對於美國對台軍售向來持強烈反對立場，今年9月中方宣布對美國兩家軍火商負責人實施制裁。中國外交部表示，美國對台軍售嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損和中國主權和安全利益、美中關係以及台海和平穩定。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



（路透社、日經亞洲、中央社）

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