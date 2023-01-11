美台签署100枚响尾蛇飞弹采购案

（德国之声中文网）台湾国防部周三（1月11日）发布三项台美军购最新签署的合约内容，其中包括价值逾23.9亿台币的「F-16型机制空武器」，内容为100枚响尾蛇（Sidewinder）空对空战术飞弹，将采分批交运，预估在今年底将全数运抵台湾，部署于台东基地。

台湾中央社引述军方消息报道称，由驻美军事代表团与美国在台协会（AIT）签署的这项采购案是美国国防安全合作署（DSCA）去年9月宣布的对台3项军售案之一。

去年9月，拜登政府宣布价值11.6亿美元的第6度对台军售案，包括3.55亿美元的60枚鱼叉二型反舰巡弋飞弹、8560万美元的100枚响尾蛇飞弹以及价值6.55亿美元的承包商支持，用于维护和升级自2013年开始运作的雷达预警系统。

根据DSCA去年9月2日发布的新闻稿，驻美国台北经济文化代表处要求购买100枚AIM-9X Block II响尾蛇战术导弹和4套 AIM-9X Block II战术导引组件，此外还有备件和维修零件、支援和测试设备、人员培训和培训设备、美国政府和承包商代表的技术援助等。主要承包商为亚利桑那州图森的雷神导弹与防御公司。

DSCA指出，这项军售案将有助于改善台湾的安全，维持该地区的政治稳定、军事平衡和经济发展。DSCA的公告内容写道，这份军售案将有助于台湾的军事能力现代化，以应对当前和未来的威胁，「根据需求采用高度可靠和有效的系统来提高作战效率，通过对空中目标的精准打击来反击或吓阻侵略」。

DSCA还强调：「拟议出售的装备和支援将不会改变该地区的基本军事平衡。」

AIM-9X飞弹射程约26公里，飞行速度达2.5马赫，可增加空战瞄准时的可锁定空域，具备可离轴发射攻击等能力。

前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

蔡英文：「强化自卫才能维护民主自由」

台湾总统蔡英文周三在总统府接见华府智库「2049计划研究所」访团时也强调了提升自卫能力的重要性：「台湾位于全球民主防线的最前缘，唯有强化自我防卫能力，以及经济、社会韧性，才能维护民主自由，确保国家安全和区域的和平稳定」。

蔡英文也提到，美国近几年来不断宣布对台军售，以实际行动落实对台湾的安全承诺，同时透过各项对话机制持续加深经贸伙伴关系，「在战略及经济贸易上，台湾和美国是彼此重要的伙伴」。

去年8月美国众议院议长佩洛西访台后，中国随即在台湾周边举行实弹军演，台海局势因此升温，中国军机扰台的次数也有所增加。据台湾国防部公布的信息，去年12月26日，解放军共派出71架次军机扰台，其中47架次逾越海峡中线进入西南空域，创下新高。1月8日深夜，解放军突然宣布对台进行多兵种军演，台湾国防部旋即侦获57架中国军机扰台。这是两周内解放军第二次对台军演。

国台办发言人马晓光周三在例行记者会上表示，「人民解放军的演练是对台美勾连挑衅升级、破坏台海和平稳定的严正警告」。马晓光批评台湾执政党民进党近来「加紧与美国开展军事勾连」。

马晓光重申「台湾是中国的一部分」，并表示：「我们阻止台美军事勾连挑衅升级，是为了维护两岸同胞共同利益、维护台海和平稳定、维护台湾同胞和平安宁的生活。」

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

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