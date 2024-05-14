美台海军太平洋“不期而遇” 双边低调演习

（德国之声中文网）据路透社週二（5月14日）独家报道，有4名知情者称美国和台湾海军今年4月曾在西太平洋举行联合演习，但美台官方皆未公开相关消息。

消息人士透露，这场联合演习在名义上并不存在，而是被称为“海上意外相遇”；此人表示，美台双方达成了默契，把这场演习称作不期而遇的结果。“就像是我在餐厅吃饭，你也刚好在这里……然后看起来好像我只是跟别人同桌。”

这几位知情者还指出，美台双方出动“多种军事设备”参与联合演习，大约派出6艘海军舰艇，其中包含护卫舰、补给舰和支援舰。

这场演习为期数日，主要目的是演练通讯、补充燃料与物资，并进行各种战术演习，例如搜索水下目标；虽然大致上只操练“基本”的任务，但知情人士表示这样的演习很重要，有助于美台部队未来因应紧急状况时能够共同行动。

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台湾国防部发言人孙立方14日上午在记者会上表示，由于海上不确定因素多，为避免“互相干扰”，台湾海军依照《海上不预期相遇行动准则》（Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES）行事并执行例行演练。

《海上不预期相遇行动准则》10年前在西太平洋海军论坛年会通过，内容規范各国海军船只、飞机在海上“不期相遇”时的安全速度、距离、沟通的共同语言、船只无法行动时应采取的措施等，避免紧张局势升高。

美国国防部拒绝回应路透社置评请求；中国国防部尚未回应此事。

对美台双方而言，中国军事威胁日益升高，美台之间也持续强化交流。台湾海军司令唐华4月初曾造访美国；他在华府的海空与太空论坛上表示，希望寻求与美国和各国军方的更多合作机会。对于唐华访美，中国当时回应“坚决反对美台军事勾连”。

美国和台湾之间没有正式外交关系，双方往来一般保持低调。台湾国防部参谋总长梅家树5月初也曾赴夏威夷，出席美国印太司令的交接仪式；他参与该仪式的消息，是直到美方释出的官方照片中有他的身影，才为外界所知。

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（综合报道）

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