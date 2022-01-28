美台副总统洪都拉斯同台 北京游说盟友杯葛就职仪式

（德国之声中文网）赖清德以蔡英文特使身份率团前往中美洲洪都拉斯，祝贺新总统西奥玛拉‧卡斯特罗(Xiomara Castro)就职。一如预期，就职仪式进场时与美国副总统卡马拉‧哈里斯(Kamala Harris台译贺锦丽)"巧遇"短暂寒暄，创下两国副总统同台互动的先例。

拜登总统就任后，委派哈里斯副总统专责解决中美洲难民北奔重任。哈里斯出席卡斯特罗就职仪式，­一改美国往昔以部长出任中美洲国家总统就职特使惯例，宣示美国对洪都拉斯新总统的支持，以及重返中美洲的决心。

卡斯特罗曾在大选前夕宣称，一旦当选将与中国开展外交关系，北京随即表示欢迎。正值台湾在立陶宛设立"台湾办事处"后斯洛文尼亚可能跟进的外交新局面，北京对台湾目前在拉丁美洲的邦交国正加大建交诱因。

选前数日，美国国务院负责西半球事务的助理国务卿布莱恩‧尼科尔斯（Brian Nichols）在与主要候选人会晤时不避嫌的表示，不论谁当选，美国都希望洪都拉斯与台湾保持外交关系。

一如预期，北京对赖清德可能与哈里斯副总统会晤表示极度关切，国务院台办发言人朱凤莲敦促美国不向台独势力发出错误信号。白宫一位资深官员说，哈里斯副总统没有计划在访问洪都拉斯期间与台湾副总统会面。

27日正午，赖清德与哈里斯在就职仪式上巧遇并进行数十秒的短暂寒暄。据"路透社"报导，哈里斯称她与赖清德谈及双方在中美洲的共同利益，也触及美国根本解决非法移民的战略，但未谈及中国。

赖清德专程率团于26日下午飞抵，原排定与卡斯特罗会晤突被取消，但随后在宴请两位副总统时又被紧急安排会晤。据"联合报"报道，卡斯特罗在会晤结束时向台湾媒体表示，"洪都拉斯人民对台湾长期以来的支持始終心存感激。两国始终携手合作，希望未来两国能够维持邦交。"

卡斯特罗新政府正循前政府惯用策略，将与台湾的外交关系作为向华府和北京争取最大经济利益的筹码。

卡斯特罗在就职仪式后会见哈里斯时，感谢美国承诺对她的政府提供协助，两人谈及非法移民、打击贪污与贩毒等共同关心的议题。哈里斯向媒体表示，美国将援助130万美元协助整修卫生与教育设施，并在2周内运到50万剂幼儿用新冠疫苗。

美台加码洪都拉斯

美国在确认卡斯特罗将维持对美友好与维持对台外交关系后，宣布美商投资设立大规模纺纱厂创造就业机会，多家美国跨国企业也确定将增加投资。

2021年2月，拜登总统推出向俗称"中美洲北三角"(Northern Triangle of Central America)的萨尔瓦多、洪都拉斯与瓜地马拉提供为期4年40亿美元的援助。

台北应邀参与太平洋岸丰赛卡湾(Gulf of Fonseca)港口建设，推动海运与渔业投资，利用衔接太平洋与加勒比岸的"干运河"(Dry Canal)新公路系统，将享受美国优惠关税的成衣、农产品、海鲜及加工产品由加勒比岸运往美国，或由丰赛卡湾运往亚洲。

台湾也在本月14日宣布扩大"台洪自由贸易协定"，将25项洪都拉斯产品关税降至零。

美国企业扩大投资，强化美国在该地区话语权并拦阻中国在美国后院扩张影响力，不仅符合美国战略利益，也强化台湾外交护盘力度。

北京暗中使力降低台湾曝光度

为避免台湾代表出席拉丁美洲领导人就职仪式提升国际曝光度，北京循例游说邦交国元首回避出席或降低代表级别。就职前官方证实的贵宾名单中，墨西哥、巴拿马、萨尔瓦多总统临时改由外长代表。古巴和委内瑞拉这2个与卡斯特罗新社会主义政府关系密切的盟邦，也由副总统降至外长。玻利维亚与乌拉圭2国前总统也并未现身。

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