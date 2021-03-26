 美台关系大跃进? 专家:莫过度解读 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2021

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美台关系大跃进? 专家:莫过度解读

帛琉总统惠恕仁和美国驻帛琉大使倪约翰访问台湾4天，美台近日也签订海巡合作备忘录，得以看出美台关系稳固，但这是否代表美台外交与军事合作的大跃进？德国之声请专家解析。

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在美中关系持续低落下，美国与台湾有关合作也格外受外界关注，牵动地缘政治局势。图为帛琉总统惠恕仁(中)与美国驻帛琉大使倪约翰(右)访台期间与台湾外交部长吴钊燮的合影。

(德国之声中文网) 目前人在台湾访问的帛琉总统惠恕仁与美国驻帛琉大使倪约翰3月30日与台湾外交部长吴钊燮、美国在台协会台北办事处（AIT）处长郦英杰见面。台湾外交部长再次强调，帛琉和台湾的「旅游泡泡」得以看出台、美、帛琉「三方合作关系密切」。

台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受《中央社》访问时说，「美国大使访台此事非同小可，美国这次不讳言派遣帛琉大使随行来台，是另一种台湾、美国与第三国的合作关系，借此建构出三角政府关系模式，此模式是台美断交以来的首次。」

他也指出，「此举展现美国不忌讳透过大使的官方正式关系与台湾接触，不再像过去一样隐藏，而是选择公开、甚至透过帛琉总统亲自证实；他强调，未来若台美之间要建构出官方管道，基本上已非天方夜谭的事情，而是可能具体实现的成果。」

美台关系是否大跃进，淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳对德国之声表示，可以确定美台加深合作，关系没有因为拜登上任受到影响，但不必过度解读。

他表示，帛琉是台湾的邦交国，帛琉总统随访来台，美国驻帛琉大使随团来台，「你把它提升到美台关系重大突破，当然不是，你只能说接触上的交流有进展」。

张五岳分析，帛琉跟美国关系非常密切，过去曾被美国托管，所以美国方面具有相当大影响力，在太平洋岛国中，「有一些是澳洲有影响力，也有像所罗门群岛等有北京投入资源」。

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中国国家主席习近平25日在福建视察时，要求福建勇于探索海峡两岸融合发展新路，再次展现中国对台软硬两手策略运用。

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美国军界高层不断有声音指出中国武力攻台的可能性，北京政府也表明台湾问题上没有妥协的余地。观察家注意到，台湾自身的军事实力和备战水平都令人担心。

一项最新民调显示，绝大多数台湾民众不接受“一国两制”的模式。有八成受访者认为在疫情得到控制后，蔡英文政府应考虑逐步恢复两岸人民正常有序往来。

本周四，台湾国防部公布的四年期国防总检讨（QDR）报告指出， 台湾军方未来建军目标重点为“远程打击”，将持续发展可大幅增程的空射飞弹、远距遥攻武器，借此延伸防卫作战纵深，建立重层吓阻力量。

张五岳强调，从美国特朗普政府时期放宽美国官员与台湾交往限制后，「美国在很多驻外单位已经愿意跟台湾驻外人员接触」，但是这和「美国大使直接来台湾访问不一样」。

他以去年美国副国务卿克拉奇（Keith Krach）访台相比，认为北京当时对于克拉奇的访问反应较大，这次是按照惯例批判，以及加强演练，并无特别激烈的动作。

此外，面对中国通过《海警法》，美台25日签订海巡合作备忘录，有许多台湾专家解读是「准军事」合作或者有「国防意义」，张五岳也认为，可能过度解读。

他强调这个备忘录不代表美国会协防台湾，因为海巡与海军完全不一样，海巡备忘录交换的是资讯情报，但交换情报本来都一直都有。

他表示，不管是美国驻帛琉大使访台或是美台签订海巡合作备忘录，「实质关系的强化是事实，但解读成美台在军事和外交上的协防是过度解读」。

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