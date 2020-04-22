 美可能就疫情向中国求偿 | 经济纵横 | DW | 28.04.2020

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经济纵横

美可能就疫情向中国求偿

美国总统和高官都认为，中国本来可以在发源地武汉就将疫情控制住，但是中国没有这么做，反而还放任国民搭机出国，甚至出口劣质试剂盒，因此要求中国负责。

USA Das Podium des Weißen Hauses (Reuters/E. Scott)

（德国之声中文网）美国总统特朗普周一（4月28日）说，美国可能为了新冠疫情受到的影响，向中国要求损害赔偿。

4月中，德国媒体《图片报》主编萊歇尔特（Julian Reichelt）写公开信给习近平，要求中国赔偿德国因疫情造成的经济损失。

记者问特朗普是否也有相同打算，他在白宫回应说：「我们正在进行非常严肃的调查...我们对中国不满意。」

特朗普认为，从很多方面都可以要求中国负责。「我们相信，他们本来可以从源头控制疫情。这个病毒可以被迅速的抑制，也可以不散播到全世界。」

德国的主编要求赔偿的金额是1650亿美金。特朗普说，德国跟美国都在评估，美国虽然还没有确定金额，但其讨论的金额「比德国在讨论的大很多」。特朗普重申这次疫情造成的伤害是全世界都受到影响。

中国劣质试剂盒「干扰工作」

另一方面，美国白宫顾问纳瓦罗（Peter Navarro）也同样对中国发出批评。他跟特朗普一样，认为中国有能力在武汉就控制疫情，但是却「掩盖了6个礼拜」，又「放任中国人搭飞机到米兰、纽约等地，导致疫情扩散到其他国家」。

他在福斯电视台的谈话节目Fox and Friends上说，中国运交给美国的抗体试剂盒品质低劣，甚至还有假货。他指控中国想要趁疫情期间发「灾难财」。

他说，要让美国人从封城状态回复到正常工作，关键是病毒检测以及抗体检测双管齐下，「或许我们可以找到有免疫力的人，他们可以在更安全的环境中工作」。

但他认为不能让中国继续进口试剂盒给美国，「因为那会干扰我们的工作... 有很多从中国来的抗体试剂盒都有品质低下、判读不准等问题」。

纳瓦罗对中国的批评一向直言不讳，他如今被特朗普指明负责与健康卫生相关的供应链管理。

美国现在是受到新冠疫情冲击最严重的国家，境内有超过97万人确诊、超过55000人染病身亡。美国虽然在外交场合与中国为敌，但是一些基础医疗设备与个人防护用具也都依赖中国进口。

张慈/李澄欣(路透社、美联社)

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