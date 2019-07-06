美召开宗教自由会议 特朗普接见多国代表

(德国之声中文网) 美国国务院本周二 (7月16日) 到周四 (7月18日) 在华盛顿举办了第二届的促进国际宗教自由部长级会议，而美国副总统彭斯 (Mike Pence) 与国务卿蓬佩奥 (Mike Pomepeo) 也预计出席会议。

美国总统特朗普在会议期间，也在白宫接见了27名来自多国的宗教迫害生还者或其家属，其中包含4名来自中国的代表: 著名维吾尔学者伊力哈木·土赫提的女儿伊力哈木 (Jewher IIham)、法轮功信徒张玉华、藏传佛教徒拉莫 ( Nyima Lhamo) 及基督徒欧阳曼平。

伊力哈木告诉特朗普，她父亲是其中一名遭中国政府关押在再教育营内的维吾尔人，而她自2017年后便无法与她父亲联系。 特朗普的政府近期不断在思考是否针对中国政府打压新疆维吾尔人的议题，对包含新疆党委书记陈全国在内的中国官员进行制裁，但目前因担忧中国可能进行反制措施，而尚未执行任何制裁行动。

除了来自中国的代表外，来自缅甸的罗兴亚代表也出席了在白宫的会晤。 本周二 (7月16日)，美国国务卿蓬佩奥宣布对缅甸军方的总司令敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 及其他参与大规模迫害罗兴亚人的领袖进行制裁，并拒绝他们入境美国。

美国国际宗教自由无任所大使布朗巴克(Sam Brownback) 在周三 (7月17日) 进行的部长级会议中也提到，美国政府将在周四 (7月18日) 的会议上宣布更多关于维护宗教自由的相关措施。

路透社5月曾报导，美国政府在思考对提供新疆政府监控技术与设备的中国公司海康威视进行制裁。 虽然中国政府以往都否认有打压宗教自由或人权，但上周，22个国家联署致函给联合国，呼吁中国停止对新疆少数民族的打压。

杨威廉/罗法(综合报导)