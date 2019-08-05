美发布赴香港旅行警告 三天“万人接机”集会展开

（德国之声中文网）美国国务院发表公告，敦促公民前往香港时需"提高警惕"。公告写道，香港的抗议活动大多是和平的，但"有一些演变为对抗或暴力冲突"，"这些在没有通知或几乎没有通知的情况下举行的游行可能将继续下去。"

先前，美国方面只是建议公民在前往香港时"采取正常的预防措施"。新公告则敦促前往香港的游客"避开示威区域"，"保持低调"，"如果意外身处大型集会或抗议活动附近，请谨慎行事"。

德国外交部日前也发出香港旅行提示，敦促赴港人士通过当地媒体了解信息，避免出入游行和集会场所，并且遵从当地安全力量的指示。公告中写道，“自2019年6月初以来，大规模游行、未经事先通知的抗议活动和罢工呼吁一再影响到香港的公共生活、市内交通以及部分航空。尽管示威活动主要以和平的方式进行， 但仍然出现了示威者与警方的暴力冲突。估计将会出现更多示威活动，有些会严重影响交通。”

本周一 ，香港民间发起"全港三罢"（罢工、罢课、罢市），获得广泛相应。 当日下午，在香港7区举行的和平集会演变为警民冲突。警方施放催泪弹驱散民众未果。当晚，多地发生警民混战，民众中也出现白衫人与蓝衫人等不同阵营的势力互相殴打的事件。三罢行动导致香港交通陷入瘫痪，160多个航班被取消。

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香港政府发言人8月6日发表声明，强烈谴责各区的"严重违法示威及暴力活动"是"将香港推及危险边缘"。香港警方表示，5日共拘捕148人，这些人涉嫌非法集结、袭警、阻碍警员执行职务、藏有攻击性武器等。港澳办发言人杨光在8月6日的新闻会上表示，当前急迫的任务是要"止暴制乱、恢复秩序"，并称，"玩火者必自焚，该来的惩罚终将来到"。8月7日，中国国务院港澳办主任张晓明在深圳举行的香港局势座谈会上表示，"香港正面临回归以来最严峻局面"，"当前最紧迫和压倒一切的任务，就是止暴制乱，恢复秩序，共同守护我们的家园，阻止香港滑向沉沦的深渊。"

游行集会源源不断

尽管受到多重警告，香港的游行和集会目前没有任何停止的迹象。继8月7日湾仔举行的"千人堵塞税局"游行后，本周六和周日将举行大埔游行以及深水埗及港岛东游行。下周六（17日）还将举行"光复红土还我静土"教师大游行等等。

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网民还发起从周五（9日）起一连三天在香港机场举行"万人接机"集会活动。据网传宣传贴文，该活动将在香港国际机场一号客运大楼入境大堂进行。上个月26日，航空业界员工曾在那里发起集会，要求政府撤回修例，大会指当天有1.5万人参与集会，警方指高峰时有4000人参加。抗议者手举标语，呼喊口号，向乘客，特别是从中国内地飞往香港的乘客分发传单，希望让他们对抗议知情。当时，国泰航空空乘工会支持集会，鼓励成员参加，受到中国官方媒体的批评。

国泰航空尚未对香港机场新的集会置评。国泰行政总裁史乐山（John Slosar ）周三表示，香港的抗议活动已导致7月的入境旅客流量减少，还将对新的预定产生不利影响。