美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首

（德国之声中文网）美国国家情报总监办公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）在周二发布的一份报告称，中国致力主导全球局势的努力是美国国家安全面临的主要威胁，而俄罗斯破坏美国影响力丶宣称自己是重要国家的作为也对美国构成了挑战。

这一份《2021年度威胁评估》（2021 Annual Threat Assessment）阐述了美国情报机构对美国总统拜登（Joe Biden）上任第一年所面临的主要外交政策问题的看法，该报告称新冠病毒大流行与全球气候变化让其变得更复杂。

报告当中说，虽然中国和俄罗斯被认为是最主要的挑战，但伊朗和朝鲜也为美国国家安全带来考验。

这份报告已送交美国国会，将成为美国参议院和众议院情报委员会周三和周四会议的主题。拜登的国家情报局（National Intelligence）局长海因斯（Avril Haines）和中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）将在确认后首次参加公开听证。

报告称，执政的中共将透过「整个政府的努力扩大中国的影响力丶削弱美国的影响力、损害华盛顿及其盟友和伙伴之间的关系」，并努力让各国接受其专制制度; 不过，当符合利益的时候，中国领导人也可能降低与美国的紧张关系。

报告还说，中国也寻求使用各种手段展示其日益强大的实力，并迫使区域邻国接受北京的立场，这当中包括领土争议与台湾主权问题。报告指出中国拥有坚强的网络攻击能力，包含对美国国内的关键基础设施造成局部的丶暂时的破坏。

俄罗斯也试图破坏美国的影响力丶在西方国家之间挑拨离间，并建立其作为形塑全球事件的主导国家的能力，报告说俄罗斯「仍然是一个很大的网络威胁」。

除了传统的国安威胁之外，该报告也重视全球健康等非传统的挑战。报告中说，新冠疫情将会持续对全球人口造成威胁，直到疫苗和治疗方法被广泛分配; 其所带来的经济和政治的影响将会持续几年。

各个机构对伊朗核计划和意图的评价不一。该报告仍然认为伊朗「目前没有进行我们判断生产核装置所需的关键核武器开发活动」。但报告当中说，美国前总统特朗普（Donald Trump）2015年退出与世界大国达成的伊朗核协议后，德黑兰（Tehran）恢复了一些违反协议的核活动。

报告称，伊朗将对美国和盟国在中东的利益「构成持续威胁」，并努力破坏美国的影响力。

报告还说，随着朝鲜升级其常规军事能力，它「对美国丶韩国和日本构成越来越大的威胁」; 平壤对於发展大规模杀伤性武器的兴趣仍是一个重大忧虑; 朝鲜领导人金正恩「仍然坚定地致力于该国的核武器，该国正在积极从事弹道导弹的研发」，他也依然对发展化学和生物武器感兴趣。

李玟仪/William（路透社等）

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