美发布国安战略 剑指中国与俄罗斯

（德国之声中文网）美国白宫周三（10月12日）发布一份拖延已久的国家安全战略，旨在遏制中国的崛起，同时再次强调与盟友合作的重要性，以及应对民主国家所面临的挑战。

这份48页的文件因俄乌战争爆发而被推迟，战略内容在思维上没有重大转变，也没有为拜登的外交政策引入重大的新论述。该文件强调了白宫的观点，即美国的领导力是克服全球威胁的关键，如气候变化和独裁政权的崛起。

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在位于华盛顿的乔治敦大学阐述国家安全战略的演讲中说：「后冷战时代已经结束，大国之间正在进行竞争，以塑造未来的局面。」

该战略指出，2020年代将是「美国和世界的决定性十年」，目标是减少冲突丶促进民主而非独裁主义，以及应对气候变化这一关键的共同威胁。该战略写道：「我们将优先保持对中华人民共和国的持久竞争优势，同时制约仍然具有深刻危险性的俄罗斯。」

该文件表示，即使在俄罗斯入侵之后，中国也代表着对全球秩序最重要的挑战。它说，如果美国希望保持其在全世界的影响力，它必须赢得与中国的经济军备竞赛。

沙利文说：「中华人民共和国怀有重塑国际秩序的意图，而且越来越有能力重塑国际秩序，使全球竞争环境向其倾斜，即使美国仍然致力于负责任地管理我们国家之间的竞争。」

他表示，美国必须处理好与中国的关系，同时应对一系列影响各地人民的跨国挑战，包括气候变化丶粮食不安全丶传染病丶恐怖主义丶能源转型和通货膨胀。

拜登尚未解决一些关键的外交政策议题，包括前美国总统特朗普任内对中国进口商品徵收的关税，以及俄罗斯发起的战争带来的新问题，还有与长期盟国沙特阿拉伯的关系破裂以及印度对俄罗斯能源的依赖。

沙利文重申，在欧佩克上周不顾美国反对，宣布削减石油产量后，美国正在「重新评估」与沙特阿拉伯的关系。在揭晓战略内容後，美国政府预计在提交拟议预算的同时，将该战略送交国会。

沙利文说，乌克兰危机确实推迟了美国政府发布该战略，但并没有「从根本上改变」拜登政府的外交政策方针。然而，他说，这确实凸显了如何在现实世界中执行该战略。他表示：「我相信，这个战略活生生地展示了我们外交政策方针的关键要素，那就是强调盟友，强调民主世界的重要性，为其他民主国家和民主价值观挺身而出。」

（路透社丶美联社）

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