 美发布国安战略 剑指中国与俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美发布国安战略 剑指中国与俄罗斯

美国政府12日发布其国安战略，点名中国是全球秩序最重要的挑战。白宫国安顾问沙利文表示，华府必须保持对中国的竞争优势，并赢得与北京的经济军备竞赛。

白宫国安顾问沙利文说，中国怀有重塑国际秩序的意图，而且越来越有能力重塑国际秩序，使全球竞争环境向其倾斜。(此图非12日演说的照片。)

白宫国安顾问沙利文说，中国怀有重塑国际秩序的意图，而且越来越有能力重塑国际秩序，使全球竞争环境向其倾斜。(此图非12日演说的照片。)

（德国之声中文网）美国白宫周三（10月12日）发布一份拖延已久的国家安全战略，旨在遏制中国的崛起，同时再次强调与盟友合作的重要性，以及应对民主国家所面临的挑战。

这份48页的文件因俄乌战争爆发而被推迟，战略内容在思维上没有重大转变，也没有为拜登的外交政策引入重大的新论述。该文件强调了白宫的观点，即美国的领导力是克服全球威胁的关键，如气候变化和独裁政权的崛起。

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在位于华盛顿的乔治敦大学阐述国家安全战略的演讲中说：「后冷战时代已经结束，大国之间正在进行竞争，以塑造未来的局面。」

该战略指出，2020年代将是「美国和世界的决定性十年」，目标是减少冲突丶促进民主而非独裁主义，以及应对气候变化这一关键的共同威胁。该战略写道：「我们将优先保持对中华人民共和国的持久竞争优势，同时制约仍然具有深刻危险性的俄罗斯。」

该文件表示，即使在俄罗斯入侵之后，中国也代表着对全球秩序最重要的挑战。它说，如果美国希望保持其在全世界的影响力，它必须赢得与中国的经济军备竞赛。

沙利文说：「中华人民共和国怀有重塑国际秩序的意图，而且越来越有能力重塑国际秩序，使全球竞争环境向其倾斜，即使美国仍然致力于负责任地管理我们国家之间的竞争。」

他表示，美国必须处理好与中国的关系，同时应对一系列影响各地人民的跨国挑战，包括气候变化丶粮食不安全丶传染病丶恐怖主义丶能源转型和通货膨胀。

拜登上任後，尚未解决一些关键的外交政策议题，包括前美国总统特朗普任内对中国进口商品徵收的关税，以及俄罗斯发起的战争带来的新问题。

拜登上任後，尚未解决一些关键的外交政策议题，包括前美国总统特朗普任内对中国进口商品徵收的关税，以及俄罗斯发起的战争带来的新问题。

拜登尚未解决一些关键的外交政策议题，包括前美国总统特朗普任内对中国进口商品徵收的关税，以及俄罗斯发起的战争带来的新问题，还有与长期盟国沙特阿拉伯的关系破裂以及印度对俄罗斯能源的依赖。

沙利文重申，在欧佩克上周不顾美国反对，宣布削减石油产量后，美国正在「重新评估」与沙特阿拉伯的关系。在揭晓战略内容後，美国政府预计在提交拟议预算的同时，将该战略送交国会。

沙利文说，乌克兰危机确实推迟了美国政府发布该战略，但并没有「从根本上改变」拜登政府的外交政策方针。然而，他说，这确实凸显了如何在现实世界中执行该战略。他表示：「我相信，这个战略活生生地展示了我们外交政策方针的关键要素，那就是强调盟友，强调民主世界的重要性，为其他民主国家和民主价值观挺身而出。」

（路透社丶美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

布林肯将发表中国政策演说

美国国务卿布林肯于周四在乔治·华盛顿大学发表关于美国对华政策的演说，有美国官员透露，这次讲话中他将提出与北京竞争的三大支柱举措，他也会谈及台湾问题。  

相关内容

Cars burn after Russian military strike, as Russia's invasion of Ukraine continues, in central Kyiv, Ukraine October 10, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

乌克兰多地发生爆炸 德使馆签证处遭炮击 10.10.2022

在俄罗斯袭击乌克兰南部的扎波罗热后，乌克兰总统泽连斯基形容炮击为“绝对的邪恶”。本周一，包括基辅在内的乌克兰多个城市受到导弹袭击，德国驻基辅大使馆的签证处也被炮火击中。与此同时，俄罗斯总统普京称乌克兰情报机构是刻赤大桥爆炸背后的指使者。

A new type of 300 millimeter wafer with semiconductor chips and finished microchips of the semiconductor German manufacturer Bosch are seen in Dresden, eastern Germany on May 31, 2021. - The factory will officially open next week on June 7, 2021. The German multinational engineering and technology company Bosch is investing around one billion euros in the high-tech manufacturing facility for semiconductors in Dresden , which will be one of the most advanced wafer. (Photo by JENS SCHLUETER / AFP) (Photo by JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images)

媒体：美将出台新措施 阻断中企获得高性能计算技术 04.10.2022

多家媒体报导指出，美国计划本周宣布新措施来限制中国公司获得高性能计算技术。相关措施目的是要阻断中国取得先进半导体技术的途径，目前不清楚哪些中国企业将受到影响。

European Union's foreign policy chief Josep Borrell speaks during a press conference during an EU-Ukraine Association Council meeting at the EU headquarters in Brussels on September 5, 2022. (Photo by John THYS / AFP)

博雷利: 美国提前发出俄罗斯侵乌预警 欧盟竟“不予采信” 12.10.2022

在俄罗斯发起对乌克兰全面进攻前数天，华盛顿就已向布鲁塞尔发出“侵略行动即将开始”的警告。但欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）表示，当时欧盟官员却认为这一警告“相当不可信”。

广告

媒体看中国

普遍认为，习近平将在中共二十大上获得第三个任期

德语媒体：大权独揽的习近平

十月十六日，中共二十大将在北京召开。一般认为，习近平将打破常规，开启他的第三届中共总书记任期。中国政局今后的发展走向，也受到德语媒体的广泛关注。  