美发动无人机空袭 中美外长就阿富汗议题通话

(德国之声中文网) 美国五角大楼的官员29日称，美国的无人机袭击杀死了一名自杀式汽车炸弹袭击者。官员表示，该名自杀式汽车炸弹袭击者正准备在29日袭击喀布尔机场，而美国军队正在努力在31日前完成撤军，以结束美国对阿富汗的二十年军事介入。

这是喀布尔几场外发生爆炸案后，美军针对伊斯兰国恐怖分子实施的第二次袭击，因为该组织上周坦承犯下喀布尔机场外的爆炸事件。在该事件中，至少有13名美军与数十名阿富汗平民被炸死。

美国官员告诉路透社，这次空袭的目标是疑似为伊斯兰国效力的武装分子，而该空袭是由一架无人机所完成的，而二手画面显示空袭完成後，画面中有黑烟升入天空，显示空袭目标携带大量炸药。

美国官员说他们担心伊斯兰国的阿富汗分支在美军持续撤离时袭击喀布尔机场，他们特别忧心火箭弹和汽车炸弹带来的威胁。美国总统拜登28日说，他的军事首长们告诉他，伊斯兰国的武装分子很可能再次发动袭击。

无人机完成空袭後，剩余的阿富汗平民持续在喀布尔机场等待随最後一批撤离的美国军队离开阿富汗。一位美国官员周六告诉路透社，阿富汗目前剩下不到4000名美军。

另一方面，塔利班也说他们已经开始针对美国的空袭事件展开调查，他们希望确认空袭目标是否真的是一名自杀式炸弹袭击者。根据美联社报导，一名不具名的阿富汗官员表示，有三名儿童在美国的空袭攻击中死亡。

此前，美国说它正在评估在空袭中打死或打伤平民的可能性。美国军方官员说，该车辆载有炸药，最初的袭击引发了二次爆炸。美联社报导中指出，目睹美国空袭的阿富汗民众说，空袭目标是两辆停在机场附近一栋住宅中的车辆，而空袭造成几位平民伤亡。

王毅与布林肯就阿富汗议题通话

同日，中国外长王毅与美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 针对阿富汗局势与中美关系通话。根据美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 发布的一份声明，布林肯与王毅谈到要求塔利班实现其针对阿富汗人与外国国民疏散时所需的安全做出的承诺。

而根据中国外交部发布的声明，布林肯还提到联合国安理会会应对外发出明确丶统一的声音，表明国际社会期待塔利班确保阿富汗人民获得人道主义援助，确保阿富汗领土不能成为恐怖袭击策源地，不能成为恐怖主义避风港。

王毅则表示，阿富汗国内形势已发生根本性变化，各方有必要同塔利班进行接触，积极引导。美国尤其需同国际社会一道向阿富汗提供急需的经济丶民生丶人道援助，帮助阿富汗新政权架构维持政府机构正常运行，维护社会治安稳定，遏制货币贬值和物价上涨，尽快走上和平重建道路。

声明写道：「事实再次证明，阿富汗战争并未实现清除阿境内恐怖势力的目标。美国跟北约仓促撤军很可能给各类踞阿恐怖组织卷土重来提供可乘之机。美方应在尊重阿主权独立前提下，拿出实际行动，助阿制恐止暴，而不应搞双重标准或选择性打恐。」

王毅补充道，美国对阿富汗当前乱局的成因是清楚的，并说联合国安理会如果要采取任何行动，都应有助于缓和而不是激化矛盾，有助于阿富汗局势平稳过渡而不是重陷动乱。​​布林肯则表示理解并尊重中方在涉阿问题上的关切。

100国发声明称塔利班保证让阿富汗公民离开该国

与此同时，全球100个国家29日发出声明，表示塔利班向它们保证，在美国31日结束撤离行动後，将继续允许外国人和持有外国旅行证件的阿富汗人「以安全和有序的方式」离开该国。

声明写道：「我们已经得到塔利班的保证，所有外国公民和任何从我们国家获得旅行许可的阿富汗公民将被允许安全有序地前往出发点和境外旅行。我们都致力于确保我们的公民丶居民丶雇员丶曾与我们一起工作的阿富汗人以及那些面临风险的人能够继续自由地前往阿富汗境外的目的地。」

签署该声明的国家与组织包含美国丶英国丶法国丶德国丶欧盟与北约。这些国家表示，它们将继续向特定的阿富汗人发放旅行证件，并补充说，「我们对塔利班有明确的期望和承诺，确保这些人可以旅行至各国。」

法国和英国计划周一呼吁联合国在喀布尔建立一个「安全区」，以允许人道救援行动继续进行。法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 对《晚报》说，这个提议「完全可行」。联合国安理会常任理事国周一也将开会讨论阿富汗危机。

(路透社丶美联社丶法新社)

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