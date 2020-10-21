美反制中国宣传 增列六家媒体为外国使团

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥10月21日宣布，美国国务院将再把六间在美国营运的中国媒体列为外国使团。他强调，此举是为了应对中国共产党在美国境内做的宣传。此外，蓬佩奥在记者发布会上也说，美国将与欧盟於10月23日针对中国展开对话，他25日也将启程出访印度丶斯里兰卡丶马尔代夫与印尼。

六家被美国政府列为外国使团的中国媒体包含《一财全球》丶《解放日报》丶《新民晚报》丶《中国社会科学报》丶《北京周报》和《经济日报》。此举也让被美国列为外国使团的中国媒体数量增加至15家。

蓬佩奥说：「这些媒体机构基本上是由一个外国政府所拥有与掌控。我们并没有限制这些媒体机构在美国能发表什麽样的内容，我们只是希望美国人民与资讯的消费者能区分自由媒体与中国共产党宣传机构所发布的新闻。这两者不是一样的东西。」

中国官媒《环球时报》的总编胡锡进在推特上发文表示，美国的举动已越线，并强调中国会做出适当回应。他写道：「只要中国媒体受到真正的伤害，中国政府一定会展开报复，而美国媒体在香港的营运权可能会是中国政府报复的选项之一。」

今年三月，美国国务院宣布，被标注为外国使团的5间中国官媒在美国境内工作的员工人数将受到限制，从160人减为100人。为了回应美国的作法，中国在今年3月18日驱逐了《华尔街日报》丶《纽约时报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者，规定他们往後不能到中国丶香港与澳门进行记者工作。

上个月，美国政府也说他们会要求资深中国外交官在拜访美国大学校园、或是在使馆外参与超过50人举办文化活动时，必须先得到美国国务院的准许。中国驻美大使馆第一时间并未针对上述相关报导做出评论。

今年6月与2月美国国务院将总共将九间中国媒体公司列为外国使团。美国要求被列为外国使团的媒体机构与美国国务院共享他们的员工名册与名下的不动产清单。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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