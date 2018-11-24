美双舰结伴穿越台湾海峡

(德国之声中文网) 11月28日，两艘美国军舰，再次穿过台湾海峡。中国一向宣称拥有台湾主权，而把台湾海峡当做是中国领海，因此每当美国舰队通过台湾海峡，都会触动中国敏感神经。

美国国防部亚太事务发言人，海军陆战队中校罗根（Christopher Logan）向美国之音证实，美国飞弹驱逐舰「斯托克代尔」号（USS Stockdale, DDG 106）和补给舰「佩科斯」号（T-OA-197）11月28日 「例行性经过台湾海峡」，此举符合国际法规范。他并在声明中说明道，此举乃「体现美国致力于一个自由开放印太地区的承诺，美国海军将持续在任何国际法允许的地方飞行、航行和活动。」

台湾国防部亦在28日晚间10点发布声明，说明作战舰与补给舰各一艘，由东北海域进入台湾海峡向西南航行，于晚间脱离台湾海峡，属于「例行性通过台湾海峡国际水域」。

这也是美军军舰今年第三度穿越台湾海峡。7月7日，两艘伯克级神盾驱逐舰马斯廷号、班福特号通过台海。 随后在10月22日，一艘提康德罗加级神盾巡洋舰安提坦号、一艘柯蒂斯． 威尔伯号伯克级驱逐舰编队通过台海。

双重敏感时机

就在上週六，台湾举行了「九合一地方选举」。国民党在选举中胜出，拿下多个县市首长的席位。中国国台办發言人马晓光28日在选后的第一场新闻发布会上劝「民进党当局应深切检讨，正视台湾民众希望继续分享两岸关系和平發展『红利』，希望改善经济民生的「强烈愿望」。他也再次强调，唯有放弃台独立场，承认九二共识，两岸关系才能有出路。

中国原先为了台湾举办的「东奥正名公投」紧绷神经，多次提出警告，甚至因此摘除台湾台中的东亚青年运动会主办权。然而正名公投因不同意票大于同意票而未获通过，中国原先的顾虑也因此消除。

美国航舰通过台湾海峡的时机，也恰逢中美领导人特朗普与习近平在G20峰会会晤。双方预计针对贸易战进行对谈。特朗普表达出和谈的意愿，但是也强调如果中国没有办法达到美方要求，不排除对另外2670亿中国商品开征关税。中国方面，其驻美大使崔天凯接受路透社专访表示:「不能接受只有谈判的一方开出许多要求，而另一方只有满足的份。」也再次表示没有看到美国方面充分回应了中国的顾虑。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)