美双舰结伴穿越台湾海峡

这已经是美国船舰今年第三次通过台湾海峡国际水域。美国国防部一样宣称这是「例行性」，台湾方面也平心静气，但是按往例，中国不会高兴。
(德国之声中文网) 11月28日，两艘美国军舰，再次穿过台湾海峡。中国一向宣称拥有台湾主权，而把台湾海峡当做是中国领海，因此每当美国舰队通过台湾海峡，都会触动中国敏感神经。
美国国防部亚太事务发言人，海军陆战队中校罗根（Christopher Logan）向美国之音证实，美国飞弹驱逐舰「斯托克代尔」号（USS Stockdale, DDG 106）和补给舰「佩科斯」号（T-OA-197）11月28日 「例行性经过台湾海峡」，此举符合国际法规范。他并在声明中说明道，此举乃「体现美国致力于一个自由开放印太地区的承诺，美国海军将持续在任何国际法允许的地方飞行、航行和活动。」
台湾国防部亦在28日晚间10点发布声明，说明作战舰与补给舰各一艘，由东北海域进入台湾海峡向西南航行，于晚间脱离台湾海峡，属于「例行性通过台湾海峡国际水域」。
这也是美军军舰今年第三度穿越台湾海峡。7月7日，两艘伯克级神盾驱逐舰马斯廷号、班福特号通过台海。 随后在10月22日，一艘提康德罗加级神盾巡洋舰安提坦号、一艘柯蒂斯． 威尔伯号伯克级驱逐舰编队通过台海。
双重敏感时机
就在上週六，台湾举行了「九合一地方选举」。国民党在选举中胜出，拿下多个县市首长的席位。中国国台办發言人马晓光28日在选后的第一场新闻发布会上劝「民进党当局应深切检讨，正视台湾民众希望继续分享两岸关系和平發展『红利』，希望改善经济民生的「强烈愿望」。他也再次强调，唯有放弃台独立场，承认九二共识，两岸关系才能有出路。
中国原先为了台湾举办的「东奥正名公投」紧绷神经，多次提出警告，甚至因此摘除台湾台中的东亚青年运动会主办权。然而正名公投因不同意票大于同意票而未获通过，中国原先的顾虑也因此消除。
美国航舰通过台湾海峡的时机，也恰逢中美领导人特朗普与习近平在G20峰会会晤。双方预计针对贸易战进行对谈。特朗普表达出和谈的意愿，但是也强调如果中国没有办法达到美方要求，不排除对另外2670亿中国商品开征关税。中国方面，其驻美大使崔天凯接受路透社专访表示:「不能接受只有谈判的一方开出许多要求，而另一方只有满足的份。」也再次表示没有看到美国方面充分回应了中国的顾虑。
罗法/夏立民 (路透社、法新社)
特朗普与习近平从上次见面到现在的一年之间，贸易战不断升级。美国指控中国尚未解决智慧财产权遭侵害与贸易不公的问题。在此背景下，週五双方重逢将是什么局面? 美国首席经济顾问库德洛和中国驻美大使崔天凯的公开发言为世界做了预告。 (28.11.2018)
在中国经商的人们为了避免成为美国的课税对象，纷纷将厂房外移到东南亚。就算东南亚的经商环境不尽理想、就算重整供应链会耗上十年，在贸易战的阴影下，他们还是大举搬迁，认定「晚一步不如早一步」。 (29.11.2018)