美參院外委會通過《台灣政策法》 中國堅決反對

（德國之聲中文網）美國參議院外交關係委員會週三（9月14日）以17比5的票數通過了《台灣政策法》，該法內容包括對台灣提供數十億美元的額外安全援助。此前，美國政府曾對該法案表示擔憂，中國政府也表達憤怒。

路透社指出，兩黨多數議員投票支持該法案的結果表明，共和黨議員與民主黨議員都支持美國改變對台政策，例如該法案內容提到，要賦予台灣主要「非北約盟邦地位」。

提案議員強調，該法案將是自1979年《台灣關係法》以來，美國對台灣政策的最全面調整。美國參議院外交關係委員會的民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）說：「我們需要清楚地認識到我們所面臨的問題。」他同時強調，美國並不尋求戰爭或與北京的緊張關係加劇。

該委員會的共和黨領導人里希（Jim Risch）則說：「如果我們想確保台灣有可能捲入戰鬥，我們必須現在就採取行動。台灣現狀的任何改變都將對美國經濟和國家安全產生『災難性的影響』。」

《2022年台灣政策法》提出在四年內為台灣撥出45億美元的安全援助，並支持其參與國際組織。此外，法案內容還包含推動把台灣駐美代表處改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）、並賦予台灣「主要非北約盟友」的地位，讓台灣在軍事與經濟上獲得特別待遇。

部分專家認為，《2022年台灣政策法》包含了許多台灣與台裔美籍人士過去幾十年來一直倡導的具體要點，這些過去被認為不太可能實現的項目獲得美國兩黨議員的支持，顯示美台關係取得很多進展。

長期關注美台關係發展的組織「美國台灣觀測站」的董事葉介庭告訴德國之聲：「該法的首要原則是台灣的主權由台灣人自己決定，這與上海公報中『由[海峽兩岸]的中國人決定 』的措辭相去甚遠，也與給台灣貼上麻煩制造者的標簽相去甚遠。其含義是，美國大體上承認北京對威脅現狀負有責任，以及北京正在威脅台灣人民行使其主權的權利。」

不過葉介庭也提到，該法案是美國在沒有正式宣布永遠放棄戰略模糊的情況下，對台灣和中國政策進行全面重新調整的又一舉措。他說：「拜登政府如何處理該法案的其餘立法程序，還有待觀察。」

「台灣民主實驗室」軍事與網絡事務諮詢顧問廖彥棻則告訴德國之聲，對強化台美防禦協調來說，最重要的是增加雙邊合作與互動。他提到，雖然台灣軍方已透過不同管道，派很多現役軍官去美國受訓，但這些努力都未能在返台後，發揮很好的效果。他說：「若台灣能在更低層級上，與美國組織定期培訓項目與定期互動，就有可能改變現況。這是我看到《台灣政策法》在防禦方面可能可以發揮的最大優勢。」

北京：堅決反對

當部分議員今年6月提出該法案時，中國的回應是，如果華盛頓採取損害中國利益的行動，北京將「被迫採取堅決的反措施」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮週三（14日）在美國參議院投票前表示，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，中方堅決反對。她補充道：「民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員，搞涉台議案，為其台獨圖謀不會得逞。」

與此同時，台灣駐美代表蕭美琴在華府國會大廈一個活動上向記者表示：「我們沒有討論過任何細節。我們在更廣泛的意義上談到了綜合威懾，即需要探索不同的工具，以確保能維持台灣海峽的現狀。」

蕭美琴說，她對美國國會提出的立法表示「感謝」，「有鑒於美國這裡的不同觀點也很複雜，我們希望我們能夠就安全問題達成一些共識，這是我們的首要任務。」

美國參議院外交關係委員會批准此法案之後，也為參議院全體會議針對該法案投票奠定基礎。不過，目前還沒有消息顯示參議院何時會針對該法案進行投票。若該法案要正式成為法律，還必須通過眾議院投票，並由拜登簽署，或贏得足夠的支持以推翻否決權。

白宮本週二（9月13日）表示，它正在與國會議員商討如何修改該法案，以確保法案內容不會改變華府認為有效的美國長期對台政策。路透社指出，該法案可能被納入今年底將通過的更大法案中，如國防授權法案。該法案是每年美國國防部制定政策的年度法案。

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