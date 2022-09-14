美參院外委會通過《台灣政策法》 中國堅決反對

（德國之聲中文網）美國參議院外交關係委員會週三（9月14日）以17比5的票數通過了《台灣政策法》，該法內容包括對台灣提供數十億美元的額外安全援助。此前，美國政府曾對該法案表示擔憂，中國政府也表達憤怒。

路透社指出，兩黨多數議員投票支持該法案的結果表明，共和黨議員與民主黨議員都支持美國改變對台政策，例如該法案內容提到，要賦予台灣主要「非北約盟邦地位」。

提案議員強調，該法案將是自1979年《台灣關係法》以來，美國對台灣政策的最全面調整。美國參議院外交關係委員會的民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）說：「我們需要清楚地認識到我們所面臨的問題。」他同時強調，美國並不尋求戰爭或與北京的緊張關係加劇。

該委員會的共和黨領導人里希（Jim Risch）則說：「如果我們想確保台灣有可能捲入戰鬥，我們必須現在就採取行動。台灣現狀的任何改變都將對美國經濟和國家安全產生『災難性的影響』。」

《2022年台灣政策法》提出在四年內為台灣撥出45億美元的安全援助，並支持其參與國際組織。此外，法案內容還包含推動把台灣駐美代表處改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）、要求美國在台協會處長任命比照美國一般駐外大使提名程序及改名為「代表」、並賦予台灣「主要非北約盟友」的地位，讓台灣在軍事與經濟上獲得特別待遇。

部分專家認為，《2022年台灣政策法》包含了許多台灣與台裔美籍人士過去幾十年來一直倡導的具體要點，這些過去被認為不太可能實現的項目獲得美國兩黨議員的支持，顯示美台關係取得很多進展。

長期關注美台關係發展的組織「美國台灣觀測站」的董事葉介庭告訴德國之聲：「該法的首要原則是台灣的主權由台灣人自己決定，這與上海公報中『由[海峽兩岸]的中國人決定 』的措辭相去甚遠，也與給台灣貼上麻煩制造者的標簽相去甚遠。其含義是，美國大體上承認北京對威脅現狀負有責任，以及北京正在威脅台灣人民行使其主權的權利。」

不過葉介庭也提到，該法案是美國在沒有正式宣布永遠放棄戰略模糊的情況下，對台灣和中國政策進行全面重新調整的又一舉措。他說：「拜登政府如何處理該法案的其餘立法程序，還有待觀察。」

「台灣民主實驗室」軍事與網絡事務諮詢顧問廖彥棻則告訴德國之聲，對強化台美防禦協調來說，最重要的是增加雙邊合作與互動。他提到，雖然台灣軍方已透過不同管道，派很多現役軍官去美國受訓，但這些努力都未能在返台後，發揮很好的效果。他說：「若台灣能在更低層級上，與美國組織定期培訓項目與定期互動，就有可能改變現況。這是我看到《台灣政策法》在防禦方面可能可以發揮的最大優勢。」

北京：堅決反對

當部分議員今年6月提出該法案時，中國的回應是，如果華盛頓採取損害中國利益的行動，北京將「被迫採取堅決的反措施」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮週三（14日）在美國參議院投票前表示，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，中方堅決反對。她補充道：「民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員，搞涉台議案，為其台獨圖謀不會得逞。」

與此同時，台灣駐美代表蕭美琴在華府國會大廈一個活動上向記者表示：「我們沒有討論過任何細節。我們在更廣泛的意義上談到了綜合威懾，即需要探索不同的工具，以確保能維持台灣海峽的現狀。」

蕭美琴說，她對美國國會提出的立法表示「感謝」，「有鑒於美國這裡的不同觀點也很複雜，我們希望我們能夠就安全問題達成一些共識，這是我們的首要任務。」

美國參議院外交關係委員會批准此法案之後，也為參議院全體會議針對該法案投票奠定基礎。不過，目前還沒有消息顯示參議院何時會針對該法案進行投票。若該法案要正式成為法律，還必須通過眾議院投票，並由拜登簽署，或贏得足夠的支持以推翻否決權。

白宮本週二（9月13日）表示，它正在與國會議員商討如何修改該法案，以確保法案內容不會改變華府認為有效的美國長期對台政策。路透社指出，該法案可能被納入今年底將通過的更大法案中，如國防授權法案。該法案是每年美國國防部制定政策的年度法案。

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