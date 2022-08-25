美參議員見蔡英文 訪台稱「習近平嚇不倒我」

（德國之聲中文網）美國參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）無視北京反對訪問台灣，週五（8月26日）上午會見台灣總統蔡英文。蔡英文表示，布蕾波恩此行展示了美國國會的對台支持，並在致詞時談及區域安全及美台經貿議題。

據台灣中央社報導，蔡英文表示，布蕾波恩一直是台灣重要的好朋友，過去也曾訪台，此次「選在關鍵時刻不遠千里而來，以行動展現美國國會對台灣的強力支持，這格外具有意義。」

蔡英文提到，近來世界局勢有許多重大變化，包括俄烏戰爭、中國軍演，顯示威權國家對世界秩序帶來的干擾。她呼籲，民主國家應共同捍衛民主自由價值，也期待台灣未來與美國及其他理念相近的民主國家，捍衛印太地區的穩定和平。

經貿議題方面，蔡英文表示，布蕾波恩長期重視半導體供應鏈安全議題，台灣在半導體產業有長期發展累積，台灣政府樂見半導體業者前往美國投資，期盼與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，共同因應後疫情時代的經濟挑戰。

此外，蔡英文還談及上週台美同步宣布啟動的「台美21世紀貿易倡議談判」，希望藉此持續深化台美經貿關係，並進一步融入「印太經濟架構」（IPEF）等區域經濟合作架構。

布蕾波恩則在致詞時回應，台美皆熱愛自由、民主，熱愛自由、民主的國家也都應該要支持台灣維持獨立與自由，盼後續雙邊會談時，可以觸及上述議題。

布蕾波恩：「習近平嚇不倒我」

布蕾波恩是繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）後，本月第三位無視北京反對、堅持率團訪台的美國國會議員。

根據台灣外交部與台灣總統府，布蕾波恩訪台期間為25至27日。除了會見蔡英文，她也將拜會國家安全會議秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴。雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

布蕾波恩25日深夜搭乘美軍專機抵台後，隨即在推特以繁體中文和英文發文，解釋自己為什麼來台。她寫道：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息——我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」

此外，布蕾波恩還發布多則語氣強硬、堅決挺台反中的推文。她寫道，此行來台是因為，現在是時候聚焦於「獎勵台灣對民主價值的承諾，並確保他們有必要資源來打擊共產主義中國和新的邪惡軸心」，並稱北京對於台灣展示的力量與勇氣感到「嫉妒」。

布蕾波恩還稱，自己「永遠不會不向中國共產黨磕頭」、「將持續與台灣及他們的自由民主權利站在一起。習近平嚇不倒我。」

根據台灣中央社報導，共和黨籍的布蕾波恩訪台前曾造訪中國近年積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞新幾內亞等3個南太島國。

台灣外交部：美方以實際行動挺台

根據台灣外交部，布蕾波恩為美國「參院台灣連線」成員，自擔任聯邦國會議員以來對台灣高度友好，曾多次連署支持《台美洽簽雙邊貿易協定》（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」，並曾在美國國會提出多項友台法案，包括《台灣主權象徵法案》、《台灣民主防衛租借法案》，支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。

台灣外交部表示，面對中國持續升高對台脅迫，導致區域情勢緊張之際，美國國會議員再訪台，代表美方以實際行動展示對台堅定的支持與承諾，雙方將持續深化關係。

美國眾議院議長佩洛西8月初訪台，遭到中國強烈反對，並在台灣周圍海空域舉行了大規模的實彈軍事演習。許多分析人士指出，中國針對台灣展開的軍演恐成為台海「新常態」。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

中方誓言反制

根據路透社報導，針對美參議員布蕾波恩訪台，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇誓言，北京將採取「堅決反制措施」，以回應美國的「挑釁」。

劉鵬宇在一份聲明中表示：「有關訪問再次證明，美方不願看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起兩岸對抗，干涉中國內政。」不過該聲明並未明說，北京將採取怎麼樣的反制措施。

與此同時，中國日前再宣布進行軍演。根據「福建海事」微信公眾號，中國本週稍早宣布26至27日將在福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、莆田市南日鎮東月嶼附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶進入。

台灣《聯合報》指出，此次演訓區域位於平潭島附近，也是距離台灣最為接近的區域之一。

美國重申「一中政策」不變

根據台灣中央社報導，針對美議員接連訪台是否可能再升高情勢，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）26日在例行電話簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，符合美國長年「一中政策」，未來持續會有議員訪台。

巴特爾指出，美國對台政策數十年來始終如一，跨越歷任政府，且仍致力遵循長年「一中政策」。 他強調：「我們會持續採取冷靜果斷作法，捍衛區域和平及穩定，並依循長年政策支持台灣。」

（綜合報導）

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