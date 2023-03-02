 美參議員擬提案禁TikTok等外國科技產品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2023

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时政风云

美參議員擬提案禁TikTok等外國科技產品

TikTok在美國擁有超過1億用戶，卻因資安疑慮遭部分機構禁用。日前美國眾院外委會通過草案禁用TikTok，如今有參議員也打算提案，立法禁止TikTok等外國科技產品。

TikTok遭美國議員質疑有資安疑慮（資料照）。

TikTok遭美國議員質疑有資安疑慮（資料照）。

（德國之聲中文網）美國參議院民主黨議員、情報委員會主席華納（Mark Warner）週日（3月5日）表示，他與其他參議員計劃在本週提案，讓美國政府「禁止或阻止」諸如TikTok等外國科技產品。

TikTok在美國引發資安疑慮，華納在「福斯週日新聞」中表示，TikTok將會是該法案審查的「可能對象之一」，他擔心基於TikTok推送給用戶的影片，它「可能成為大外宣的工具」。

華納計劃週二（7日）預計與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）一起提出這項法案，他表示內容「將會提到，我們必須有系統性的方法，來確保我們可以在需要的時候禁止或阻止外國科技進入美國」。

美國眾議院外交事務委員會於上週三（1日），以24票比16票表決通過一項草案，將授權拜登於美國全面禁用TikTok，該草案若進一步在美國國會闖關成功、獲全體表決通過，將成為美國影響範圍最大的社交媒體限制。

TikTok掀起資安疑慮，美國政府擔心其侵入用戶個資，影響國安（資料照）。

TikTok掀起資安疑慮，美國政府擔心其侵入用戶個資，影響國安（資料照）。

外委會主席麥考爾（Mike McCaul）在該投票表決前曾稱，任何下載了TikTok的人「都為（中國）開了一道獲取他們的個人訊息的後門，這（TikTok）是個進入你手機的間諜氣球」。

中國外交部發言人毛寧2日就美眾院外委會通過該草案回應：「中方堅決反對美國一再泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業。」

在此之前，白宮已於2月底要求，美國政府機構應於30天內在聯邦設備和系統上卸載TikTok；加拿大和歐盟也禁止在公務裝置使用TikTok。在澳洲，雖然內政部長決定不對整個公部門實施TikTok禁令，澳洲的教育部、財政部等部門仍禁止使用TikTok。

對此，TikTok曾回應稱「這些禁令只不過是政治戲劇」，並否認了有關監視用戶的指控。對於歐洲議會禁止員工在手機上使用TikTok，毛寧1日表示：「歐盟聲稱是全球最開放的市場……歐方應該言行一致，尊重市場經濟和公平競爭原則。」

為了消除資安疑慮，出身新加坡的TikTok執行長周受資，3月23日將出席由美國眾院能源暨商業委員會在華盛頓舉行的聽證會，說明TikTok及其母公司字節跳動為解決美國資安疑慮而做的努力。

TikTok執行長周受資曾為小米CFO（資料照）。

TikTok執行長周受資曾為小米CFO（資料照）。

（綜合報導）

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