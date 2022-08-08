 美參議員不畏軍演率團訪台 中國譴責「干涉內政」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2022

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时政风云

美參議員不畏軍演率團訪台 中國譴責「干涉內政」

佩洛西訪台、中國軍演引發兩岸情勢升高之際，美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）週日（8月14日）率團訪台。台灣當局稱這是展現無懼中國威脅恫嚇的情誼，中方則譴責美國干涉內政。

Taiwan | Ankunft US-Delegation in Taipeh

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基於8月14日至15日率團來台灣訪問。

（德國之聲中文網）繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）週日（8月14日）率跨黨派國會議員團訪問台灣。台灣外交部表示，訪團將於15日會見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

對此，中國駐華盛頓大使館14日發聲明指，美國國會議員的行為應該與美國政府的 「一中政策」保持一致，並認為最近的國會訪問「再次證明美國不希望看到台灣海峽的穩定，不遺餘力地挑起雙方的對立，干涉中國內政」。

據台灣《自由時報》報導，美國跨黨派國會議員訪團14日下午搭乘美軍行政專機自駐日美軍橫田基地起飛，於晚間近7時抵達台北松山機場。

Taiwan | Ankunft US-Delegation in Taipeh

台灣外交部官員歡迎聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）。

麻州民主黨籍參議員馬基率領國會跨黨派代表團在14日至15日訪問台灣，訪團成員包括加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）等3位民主黨籍眾議員，以及共和黨籍眾議員羅德薇(Aumua Amata Coleman Radewagen)。台灣外交部官員歡迎聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）。v

台灣外交部：無懼中國恫嚇的情誼

台灣外交部在新聞稿中指出，此次訪團成員橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等委員會，「在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。」

馬基在推文發文表示，此行重申是美國對台支持，鼓勵台海穩定及和平。他寫道：「我率領跨黨派國會代表團訪問台灣，是要重申美國對台支持，鼓勵台灣海峽的穩定及和平。」

路透社報導，馬基辦公室稱，訪台議員將在台灣關係法、美中聯合公報和六項保證的指導下，重申對台灣的支持、並將促進台海的穩定與和平。訪團將與台灣領導人和私營部門成員見面，討論共同利益，包括減少台灣海峽緊張局勢和擴大經濟合作，包括在半導體領域的投資。

根據台灣媒體報導，訪團團長馬基是目前美國國會少數曾於1979年參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。馬基當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友台議案，包括這屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act）、授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）等。

中國軍事反制？

根據台灣中央社報導，馬基訪台12天前，佩洛西才因率團訪問台灣引起中國強烈反應；解放軍接連多天在台灣周圍進行軍演，北京當局也宣佈制裁佩洛西和她的直系親屬，並取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。

中國官媒海峽之聲的官方微博週一（15日）稱，根據中國軍方有關人士透露，「針對美參議員率團竄台，東部戰區可能在其竄台期間在台島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。」

China | Taiwan | Chinas militarische Übungen in der Formosastraße nah Pingtan

馬基訪台前，佩洛西才因率團訪問台灣引起中國強烈反應，解放軍接連多天在台灣周圍進行軍演。

中國官媒《北京日報》報導稱，近期美國政客頻繁竄訪中國台灣地區，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。此前，中國外交部多次敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

據台灣國防部週日（14日）統計，截至當日下午5時為止，台灣週遭空域共偵獲22架次解放軍軍機，其中有11架次踰越台海中線，或自中線延伸線進入西南空域，亦有6艘次中國軍艦持續在台海周邊活動。

（綜合報導）

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