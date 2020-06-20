美参院通过《香港自治法》 人权专家促联合国介入

(德国之声中文网) 美国参议院周四(6月25日)通过《香港自治法》，将对支持中国限制香港自治权的人或公司实施强制制裁。这被视为是对北京制定「港版国安法」的反击，但仍要通过众议院，并由总统特朗普签署才会生效。

有关法案还规定，若有银行与违反香港自治的人士做生意，将被限制与美国银行合作，并被限制进行美元交易。

民主党参议员范霍伦 (Chris Van Hollen)是主要发起人之一，他在参议院表示，这项立法将向北京发出明确的信息，即如果北京采取破坏香港自治的行为，就会有后果。

范霍伦说，《香港自治法》上周本来就要通过了，但在特朗普政府的要求下，共和党参议员克拉默 (Kevin Cramer)、法案的共同提案人提出一项技术性修正要求。

在特朗普政府寻求达成贸易协议、两个大国争夺国际影响力并在人权问题上发生冲突之际，这一拖延凸显了通过立法回击中国的复杂性。

共和党参议员霍利 (Josh Hawley)说：「这可能是我们最后一次机会，在北京摧毁这座城市（香港）仅存的自由之前，要求其停手」。

联合国专家集体发声

联合国前人权事务专员和8位前联合国特使周四 (6月25日)敦促联合国秘书长任命一位香港问题特使，称他们对潜在的 「人道主义悲剧 」深表关切。

在2014至2018年间担任联合国人权事务高级专员的扎侯赛因 (Zeid Raad Al-Hussein)与8位前特别报告员呼吁联合国采取特别动作，考量到香港自治「恶化的严重性、新国安法下即将出现的严重威胁」。

他们促请联合国关注香港这个曾经是亚洲最自由城市即将出现的人权危机。他们在一份声明中说:「我们相信，现在人们确实担心香港会发生人权和人道主义悲剧。国际社会，特别是联合国及其成员国，必须采取紧急行动，建立一个观察、监测和报告香港人权和人道主义状况的机制。」

英国前外交大臣串连挺港

英国前外交大臣里夫金德 (Malcolm Rifkind)说，前联合国官员周四（25日）的举动发出了一个强有力的信息，并表明香港危机已经从地方争端发展为国际危机。

他说：「从中国政府的角度来看，这是一场灾难。这是他们最不愿意看到的事情。然而，从他们的角度来看，情况还会更糟，如果在新法适用之前已经是这样，想象一下，如果他们开始引渡人，会有什么结果。」

不过，他承认，中国在安理会的否决权让联合国内部采取进一步行动的难度大大增加。

英、美、欧盟和其他地方的政界和立法者一直在考虑，如果北京继续推进并颁布法律，他们将选择联合起来集体行动。

英国前外交大臣里夫金德 (Malcolm Rifkind)高声斥责中国说《中英联合声明》只是一份历史性文件：「他们的说法显然是荒谬的......这是可悲的，因为他们很清楚自己在说垃圾话。」

里夫金德最近和末代港督彭定康（Chris Patten）联合43个国家的900多名议员谴责北京的法律，他也是敦促首相约翰逊在此事发生的7位前英国外交大臣之一，并就这个议题协调出一个国际联络小组。

他说：「我们有法律义务提出这些问题。但我们并不天真，我们认识到英国本身的影响力有限......我们希望累积的效果能说服习近平，无论他在香港的愿望是什么......政府精英们的损失将大于其所得。」

邹宗翰/李澄欣 (路透社、美联社)