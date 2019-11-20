 美参院通过香港法案 北京严词反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2019

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时政风云

美参院通过香港法案 北京严词反击

林郑月娥喊出「和平解决」理工大学事件后，仍有示威者坚守在校园内不肯离开。香港反修例示威者也再次发起「三罢」行动，表达对政府的不满。同时，中美也就《香港人权与民主法案》过招。

Honkong Proteste Polytechnische Universität | Feuer (Reuters/T. Peter)

美国国务卿蓬佩奥18日称，美对香港政治动乱和暴力加剧表示严重关切。香港特区政府对稳定香港局势负有首要责任，任何一方的暴力行为都不可接受。

DW.COM

随着香港暴力事件频发，美国共和党参议员敦促参议院尽快通过《香港人权与民主法案》。香港教育局已宣布全港学校停课。 (13.11.2019)

本周四对西方国家来说是万圣节，对香港而言却是831满两月。 两个月前，警察进车厢打人、近身开枪。两个月后，众多香港人一面以庆祝万圣节为由蒙面上街，一面到太子站出口悼念。 (01.11.2019)

美国众议院通过香港法案。当中还包括要求美国总统制裁侵犯香港人权的相关人士。许多示威者寄望美国的相关法案可以确保他们的权利不被侵蚀。不过这也挑动了北京的神经。正在寻求与中国贸易和解的特朗普最终会签署这项法案吗? (16.10.2019)

(德国之声中文网) 美国参议院周二 (11月19日) 通过了《香港人权与民主法案》。此法将提交众议院。众议院已经在十月通过了众议院的版本。两院之后需要整合出一个版本，再送交给总统特朗普签署，《香港人权与民主法案》才正式完成立法。

中国外交部立即发表声明，表示「该法案罔顾事实、混淆是非、违反公理，玩弄双重标准，公然插手香港事务，干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。」

外交部发言人耿爽说:「美国国会有关法案全然无视客观事实，全然无视香港居民的福祉......其目的就是要为反中乱港的极端势力和暴力分子撑腰打气，破坏香港的繁荣稳定，以实现他们借香港问题阻碍中国发展的险恶图谋。」

他强调，若美方「一意孤行」，中方将提出反制。

中美过招

美国国务卿蓬佩奥18日表示，中方须遵守《中英联合声明》中对香港人民自由的承诺。对此，中国外交部发言人耿爽则是在19日强调，「香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预」。

他说:「随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。」

Honkong Proteste Polytechnische Universität | Verletzter (Reuters/T. Siu)

示威者和港警衝突加剧，双方的暴力都受到谴责。

联合国关切

联合国人权委员会发表声明，敦促香港当局竭尽所能解决「明显恶化的内部人道局势」，促进和平解决香港理工大学事件，声明也呼吁所有参加抗议活动的人放弃和谴责使用暴力。

声明内容提到，联合国人权委员会严重关切香港青年日益增加的暴力行为，并注意到他们的怒气和不满，也谴责部份示威者诉诸极端暴力，包括对警察部队施加极端暴力。人权委员会强调，不论是个人违反法律动用暴力，还是警察过度使用武力，都应该要被问责。

黄之锋申请出国遭拒

香港众志秘书长黄之锋原订前往欧洲六国，进行为期20天的访问，但因为先前遭律政司控「未经批准集结」等罪名，向香港高院要求更改保释条件。不过高院法官以「可透过视像方式代替」和「具潜逃风险」拒绝。

他在脸书上发文抗议，表示自己九月获批离港外访后如期返回上庭接受聆讯。他也提到，法官说明他无须前往外，应留在香港，让香港回复和平等表态是「政治干预」。

Hongkong Joshua Wong Kommunalwahl (Getty Images/AFP/A. Wallace)

反送中运动以来，黄之鋒一直扮演倡议者角色到世界各地分享与演讲希望运动获得支持。

理大状况

根据港媒《香港01》报导，香港理工大学自17日开始被千名黑衣人及示威者占领后，警方表示已有近800人和平离开，但尚有数十人留在校内拒绝「投降」。从晚间到凌晨都有示威者尝试要逃离但遭警方制伏。

报导内容也提到，反修例「三罢」行动持续，香港网友发起「晨曦行动2.0」阻礙交通，造成港铁西铁线及观塘线服务受阻。

观看视频 02:46

香港示威押注國際戰線？

夏立民/罗法 (路透社、美联社)

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