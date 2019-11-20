美参院通过香港法案 北京严词反击

(德国之声中文网) 美国参议院周二 (11月19日) 通过了《香港人权与民主法案》。此法将提交众议院。众议院已经在十月通过了众议院的版本。两院之后需要整合出一个版本，再送交给总统特朗普签署，《香港人权与民主法案》才正式完成立法。

中国外交部立即发表声明，表示「该法案罔顾事实、混淆是非、违反公理，玩弄双重标准，公然插手香港事务，干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。」

外交部发言人耿爽说:「美国国会有关法案全然无视客观事实，全然无视香港居民的福祉......其目的就是要为反中乱港的极端势力和暴力分子撑腰打气，破坏香港的繁荣稳定，以实现他们借香港问题阻碍中国发展的险恶图谋。」

他强调，若美方「一意孤行」，中方将提出反制。

中美过招

美国国务卿蓬佩奥18日表示，中方须遵守《中英联合声明》中对香港人民自由的承诺。对此，中国外交部发言人耿爽则是在19日强调，「香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预」。

他说:「随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。」

联合国关切

联合国人权委员会发表声明，敦促香港当局竭尽所能解决「明显恶化的内部人道局势」，促进和平解决香港理工大学事件，声明也呼吁所有参加抗议活动的人放弃和谴责使用暴力。

声明内容提到，联合国人权委员会严重关切香港青年日益增加的暴力行为，并注意到他们的怒气和不满，也谴责部份示威者诉诸极端暴力，包括对警察部队施加极端暴力。人权委员会强调，不论是个人违反法律动用暴力，还是警察过度使用武力，都应该要被问责。

黄之锋申请出国遭拒

香港众志秘书长黄之锋原订前往欧洲六国，进行为期20天的访问，但因为先前遭律政司控「未经批准集结」等罪名，向香港高院要求更改保释条件。不过高院法官以「可透过视像方式代替」和「具潜逃风险」拒绝。

他在脸书上发文抗议，表示自己九月获批离港外访后如期返回上庭接受聆讯。他也提到，法官说明他无须前往外，应留在香港，让香港回复和平等表态是「政治干预」。

理大状况

根据港媒《香港01》报导，香港理工大学自17日开始被千名黑衣人及示威者占领后，警方表示已有近800人和平离开，但尚有数十人留在校内拒绝「投降」。从晚间到凌晨都有示威者尝试要逃离但遭警方制伏。

报导内容也提到，反修例「三罢」行动持续，香港网友发起「晨曦行动2.0」阻礙交通，造成港铁西铁线及观塘线服务受阻。

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夏立民/罗法 (路透社、美联社)