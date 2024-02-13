美参院通过援乌方案 众院如何前途未卜

（德国之声中文网）美国参议院以70票赞成、29票反对批准了该议案。这超出了60票的最低线。22名共和党参议员加入了大多数民主党人的队伍，对该议案予以支持。

参议院的民主党多数领袖舒默（Chuck Schumer）表示："这是数年乃是数十年来，参议院通过的对我们的国家安全、我们盟国的安全、乃至西方民主的安全有如此重大影响的议案。"

乌克兰战争接近第三年之际，美国总统拜登已推动相关议案数月之久，然而特别是在众议院遭遇共和党强硬派的反对。

参议院此次开始投票是在日出之前。此前，8名强硬反对援助乌克兰的共和党参议员进行了彻夜的马拉松式发言，长达六小时之久。

此次的议案也包括对以色列的资金、对加沙地区巴勒斯坦人的人道主义救援以及对台湾的国防支持。其中，对乌克兰援助是重头戏，为610亿美元。对以色列打击哈马斯战争的资金援助是140亿美元。对印太地区伙伴、包括台湾的资金支持是48.3亿美元。此外，还有91.5亿美元用于为加沙及约旦河西岸、乌克兰以及其它冲突地区平民提供人道主义援助。

乌克兰总统泽连斯基迅速对美参院通过该议案表示欢迎。"美国的支持让乌克兰离和平更近，并重塑全球的稳定，这会给美国人以及整个自由世界带来更大的安全与繁荣"，泽连斯基在X 平台上写道。

该议案必须经过参院和众院通过，总统拜登才能予以签署。

共和党内的不同意见

然而，众议院议长、共和党人约翰逊（Mike Johnson）是否会将该议案提交表决，都不清楚。

约翰逊在周一晚些时候的一份声明中称，上周，参议院否决了将乌克兰、台湾、加沙、以色列与美国移民政策挂钩的议案，原因是有关边境政策的措施力度不足，这是一个正确的决定。他说，上周的议案原本应当进一步修订，切实将边境安全政策包含在内。

"如今，在没有收到参议院任何对边境政策修改的情况下，众议院将必须继续自行在这一重要事务上作出努力。"

约翰逊对援乌议案的反对，也与共和党参议院少数派领袖麦康乃尔（Mitch McConnell）的立场相左。

麦康乃尔在表决前呼吁党内同僚设想，如果美国未能支持乌克兰等民主政体，将会发出何种信号。"我们的盟友和伙伴希望这个不可替代的国家--自由世界的领袖能有决心继续下去。而我们的对手所希望的则恰恰相反。"

（路透社、法新社）

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