美参院通过援乌以台法案 80亿美元助印太抗中

继美国众院之后，参议院也通过了援助台湾、乌克兰及以色列的法案，拜登表示24日将签署入法。对此，台湾、中国、乌克兰等各方怎么回应？

（德国之声中文网）美国参议院週二（4月23日）以79人赞成、18人反对的票数，通过总价950亿美元的外国援助法案，对象包含乌克兰和以色列，还有大约80亿美元提供给台湾等印太地区盟友。

台湾总统蔡英文23日接见美国众议员麦珂莲（Lisa McClain）率领的跨党派访团，感谢美国国会通过援助法案，“以行动展现对台湾的支持”。

中国国台办发言人朱凤莲则再度表明中方的一贯立场，称台湾问题是“中国内政”，反对美国“向台独分裂势力发出错误信号”，并敦促美国“兑现不支持台独的承诺，停止以任何方式武装台湾”。

美国参院23日通过的法案当中，还包含要求中国企业字节跳动与短影音平台TikTok“分家”；若字节跳动未在9个月内出售TikTok的美国业务，TikTok可能在全美遭全面禁止。

中国外交部发言人汪文斌24日表示，先前已对此阐明立场。今年3月，汪文斌曾批评美国以“国家安全”为由，“任意打压别国的优秀企业……看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑”。

美国众院通过TikTok法案 周受资拍片回应 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

乌克兰的回应

美国这批涉外法案之中，约有610亿美元是提供给乌克兰，总额占比最大。美国总统拜登发声明形容，国会“在关键转捩点回应了历史的召唤”。该法案上週六（20日）在众议院过关之前，曾遭遇共和党保守派的强烈反对，因而延宕数月。

路透社指出，参院两党领袖皆预期美国国会已度过艰难阶段，让俄国总统普京和其他外国对手明白，美国将继续支持乌克兰等盟友。这批援助是美国参院今年第二次通过提供援助给乌克兰、以色列和印太地区，也很可能是今年11月美国大选之前，最后一次通过援乌法案。

乌克兰总统泽连斯基透过社媒Telegram表示：“这次表决强化了美国身为民主灯塔与自由世界领导人的角色。”

拜登表示，将于週三（24日）签署法案，预计本週就能著手运送外援乌克兰的武器与设备。

路透社引述不具名的美国官员说法指出，拜登政府已在准备约10亿美元的军援给乌克兰，其中包含用于刺针防空系统（Stinger）、高机动性多管火箭系统、155毫米火炮、反坦克系统等武器的弹药，且立即可以在战场上使用。

乌克兰政府的战略工业顾问萨克（Yuriy Sak）向DW表示，乌克兰正急切等待美国援助。“我们即将用完弹药，防空飞弹也即将用罄。”

萨克说，美国的援助法案将大大提升乌克兰对抗侵略者的能力，并对乌国士兵释放出希望的信号。“乌克兰的状况带来的后果早已远超过我们国家的边界，这就是为什么美国作出此一决定如此重要的原因。”

以色列怎么说？

除了印太地区与乌克兰，美国这批援助另有260亿美元的援助提供给以色列。

以色列外长卡茨（Israel Katz）感谢美国参院通过援助法案。他在社媒平台X写道，这“清楚证明了我们同盟的力量，也对我们所有的敌人，发出强烈的信息”。

目前尚不清楚美国对以色列的援助将如何影响加沙地帶的冲突。此前，以色列透过美国年度安全援助，获得了数十亿美元的支持。

法案也预计在加沙地帶提供人道主义援助。去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰极端主义武装团体哈马斯袭击以色列，以色列誓言反击。据哈马斯控制的加沙卫生部统计，至今有超过3万4千个加沙平民丧命；以色列方面则表示有超过1200人死亡。

DW记者亲临德法空军执行加沙空投任务 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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