美参院通过抗中法案 白宫对抗不公平贸易行为

(德国之声中文网) 美国参议院8日以68票比32票批准名为《美国创新与竞争法》的法案，旨在提高美国与中国技术竞争的能力，此法案也成为美国国会过去一段时间通过一系列对中国采取强硬立场法案中的其中一项。

这项法案授权了约1900亿美元让美国加强技术和研究，并将单独批准约500亿美元来增加美国在半导体和电信设备方面的生产和研究。法案中还包括动用15亿美元支付一个基金，以提高美国在5G无线技术方面的竞争力。

该法案还必须在由众议院投票通过，才能送交白宫由美国总统拜登签署成为法律。支持这项法案的议员称之为美国几十年来对科学研究的最大投资。这是因为美国在全球半导体制造业中的份额已经从1990年的37%下降到现在的12%左右，而且芯片短缺已经暴露了美国供应链的脆弱性。

美国参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 8日表示：「如果我们希望美国工人和美国公司继续领导世界，联邦政府必须投资科学丶基础研究和创新，就像我们在第二次世界大战后几十年所做的那样。谁赢得了未来技术的竞赛，谁就将成为全球经济的领导者，对外交政策和国家安全也有深远影响。」

不过参议院少数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）也说，该法案并不完整，因为它没有纳入更多共和党议员提出的修正案。然而，他还是支持该法案。他说：「这项立法通过的版本不能成为美国参议院对美国与中国竞争计划的最终版本，因为它肯定不会是我的最终版本。」

美建行动小组打击不公平贸易行为

同日，拜登政府表示，美国将透过建立一个新的行动小组来打击不公平的贸易行为，同时他们也公布对从半导体到电动汽车电池等关键产品的准入审查结果。

白宫国际经济和竞争力高级主管哈雷尔 (Peter Harrell) 告诉记者，由美国贸易代表领导的「供应链贸易突击队」正在寻找导致供应链空洞化的具体违规行为，并打算通过关税或其他补救措施解决，其中一个打击的目标包含中国。

他说：「我们知道，在我们加强与盟友和伙伴的合作时，我们也必须回击竞争国的不公平贸易行为，这些行为掏空了美国的工业基础，破坏了我们的供应链安全。」

美国参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 8日表示，如果美国希望美国工人和美国公司继续领导世界，联邦政府必须投资科学丶基础研究创新。

哈雷尔还表示，美国商务部正在考虑启动232条款调查用于电机和其他工业应用的进口钕磁铁的国家安全影响，美国的钕磁铁主要来自中国。

此前，拜登在2月下令对关键供应链进行审查，要求行政机构在100天内报告美国进口的关键商品的风险，如用于制药的商品以及美国依赖海外来源的稀土矿。尽管拜登政府没有明确针对中国，但这次审查是拜登政府在面对中国带来的挑战时，加强美国竞争力战略的一部分。

拜登的经济顾问伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 告诉路透社：「我们正试图了解供应链背后的所有物流，并希望藉此解除瓶颈。」他认为，能做到这一点的其中一个方法是与业内人士交谈，而那也是美国政府正在做的事情。

解决供应链「卡脖子」问题

虽然白宫表示正在与私营企业密切合作，为芯片短缺问题寻找解决方案，但官员们也表示企业是问题的一部分。白宫经济委员会副主任法吉利（Sameera Fazili）告诉记者：「数利十年来，将劳动力作为一种需要管理的成本，而不是一种需要投资的资产，削弱了美国国内的供应链，破坏了美国工人的工资和工会密度，并使公司更难找到技术人才。」

但白宫没有提供什么新的措施来立即缓解芯片供应短缺的问题。路透社此前的报导曾指出，白宫在一份概况介绍中指出，美国商务部将努力「促进」芯片制造商和终端用户之间的信息流动，并提高透明度。

在医药方面，美国政府将利用《国防生产法》加快生产速度，在国内生产50至100种关键药物，而不是依赖进口。为了解决从木材到钢铁的供应瓶颈，还有相关问题引起人们对通货膨胀的担忧，美国政府正在启动一个特别工作组，重点关注房屋建设和建筑丶半导体丶运输以及农业和食品。

白宫经济委员会副主任法吉利表示：「我们完全预计这些瓶颈是暂时性的，并将在未来几周内自行解决。」

拜登之前曾说，在他执政时期，中国不会超过美国成为全球领导者，而在一个严重分裂的国会中，与中国政府对抗是少数两党有共识的议题。但一些议员也担忧，这一系列与中国有关的法案中缺少保障措施来防止美国公司将相关的生产或研究送到中国。

白宫8日表示，衡量供应链努力是否成功的一个标准是，让来自盟国和伙伴的关键产品供应商更加多样化，并减少来自地缘政治竞争对手的供应商。

(路透社、美联社)

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