美参院通过基建法案 众院表决充满未知数

(德国之声中文网) 美国参议院10日批准了拜登政府提出的1.2万亿美元的基础建设计划，如果该计划在顺利通过众议院的表决，这将被视为拜登上任後最大的一个胜利之一。这项计画专注在修复国家道路丶桥梁丶港口和互联网连接，参议院在三分之一的共和党议员都投下支持票的情况下，以69票对30票通过了该草案。

未来几周，美国的众议院将针对该措施进行决定性的投票，但由於掌握些微多数优势的民主党内部出现分歧，所以这项计画的前景仍充满不确定性。在该措施通过参议院的投票後，民主党参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)称赞拜登在上任仅七个月后就让十多年来第一个重大基础建设方案在获得两党支持下顺利通过。

舒默说：「这是一条漫长而曲折的道路，但我们一直在坚持。美国人民现在将看到几十年来政府对基础建设最有力的资金投入。」

这项雄心勃勃的计划提供了5500亿美元的联邦预算，计画将用于交通基础设施丶高速互联网和应对气候变化的相关措施上。该计划的总额相当于西班牙2020年的国内生产总值，主要依赖于已经拨出的其他公共资金。

然而，该项目是否能通过众议院的表决目前仍充满不确定性，因为民主党内部的进步派和温和派之间已经产生了裂痕。相关谈判可能会被拖延，等到今年秋天才进行最终投票。

全面性的国内议程

这项基础建设方案是拜登寄望以超过4万亿美元的联邦开支来改造美国的计画的主要一部分。接下来，民主党将尝试在国会通过一个独立的丶3.5万亿美元的预算框架，内容包含对健康丶教育丶应对气候变化和扩大社会福利等项目进行投资

参议院的预算委员会主席丶独立参议员桑德斯（Bernie Sanders）本周表示，这个预算决议将是自（富兰克林-德拉诺-罗斯福总统）和20世纪30年代的新政以来，对劳动人民丶老年人丶儿童丶病人和穷人最有影响的一项立法。

民主党的国会领导人打算使用一个被称为和解的快速程序来通过这项预算决议，该程序允许与预算有关的立法以简单多数的方式表决通过。由于共和党议员预计将联合起来反对这项更广泛的预算案，所以这代表参议院内每个民主党议员都需要支持该方案。拜登已经敦促国会落实他的优先事项，他在上个月曾说：「我们不能不进行这些投资。」

此外，美国国务卿布林肯9日在参议院针对基础建设法案表决前也发表谈话，表示中国等对手正透过大量投资基础建设拉近与美国的距离，所以他希望美国能在国内进行更多投资，才能藉此与中国与俄罗斯等对手竞争。

上周末，拜登在参议院表决前的最后一刻呼吁国会通过基础建设计画，他在推特上说，这代表了对美国基础设施的历史性的投资。然而，前共和党总统特朗普称这项法案为「耻辱」，指出这将给拜登带来胜利，并威胁要对投票给它的共和党议员进行政治报复。

在这种威胁下，三名参与基础设施谈判的共和党参议员宣布他们不会投票支持该计划，其中一人缺席了会议。但是，共和党的参议院领袖麦康奈尔 (Mitch McConnell) 对该计划投了赞成票，因为他意识到该计划受到大量选民的支持，因为他们厌倦美国政府忽视更新国家公路的重要性。

(法新社、美联社)

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