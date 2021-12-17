 美参院通过国防授权法案 吁提升与台军事战略合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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时政风云

美参院通过国防授权法案 吁提升与台军事战略合作

美国参议院15日通过《国防授权法案》，授权了美国政府在2022年会有7077亿的国防开支。法案中也包含多项呼吁提升与台湾军事跟战略交流的条例，包含邀请台湾参与2022的环太平洋军演。

USA Senat stopgap funding bill | Symbolbild

美国参议院周三以压倒性的票数通过了《国防授权法案》（NDAA)。

(德国之声中文网) 美国参议院周三以压倒性的票数通过了《国防授权法案》（NDAA) ，该法案授权了7700亿美元的国防开支，比拜登原先要求的预算多出250亿美元，接下来参议院将把该草案送交白宫供总统签署。

周三的投票结果为89-10，民主党和共和党议员都强烈支持为国防部制定2022政策的年度立法。众议院上周以363比70通过了该法案。拜登预计将签署该法案，但白宫没有立即针对周三参议院通过该法案的提问做出评论。

此法案受到广泛的行业和其他利益集团的密切关注，因为它是每年能成功通过的少数主要法案之一，而且它涉及广泛的问题。六十年来，《国防授权法案》每年都成功通过。

2022《国防授权法案》授权的军费开支比去年增加约5%，是众议院和参议院民主党和共和党议员在经过激烈谈判达成的妥协。此前，双方曾因对中国和俄罗斯政策而产生争执，导致谈判的进度停滞不前。

Symbolbild USA Weltmacht Flugzeugträger

，该法案还呼吁美国与台湾进行实地训练与军事演习，包含视情况邀请台湾参加2022年环太平洋军演（RIMPAC) 。

增加的军费开支包括为部队加薪2.7%，以及购买更多的飞机和海军舰艇。此外，还包括应对地缘政治威胁的战略，特别是俄罗斯和中国带来的威胁。《国防授权法案》也包括为乌克兰安全援助倡议提供3亿美元，该倡议行动为乌克兰武装部队提供支持，为欧洲防御倡议提供40亿美元，为波罗的海安全合作提供1.5亿美元。

美国会吁华府邀台湾参加军演

关于中国的部分，该法案包括为太平洋威慑倡议提供71亿美元，发表国会支持台湾防务的声明，以及禁止国防部采购由中国新疆地区的强迫劳动生产的产品。在与台湾相关的内容中，该法案表示美国的政策是维持美军阻止中国武力犯台，并要求美国防长在2022至2027年递交台湾防卫能力评估报告，协助台湾发展不对称防卫能力，并加强美国国民兵与台湾的合作。

另一方面，该法案还呼吁美国与台湾进行实地训练与军事演习，包含视情况邀请台湾参加2022年环太平洋军演（RIMPAC)，确保台湾有足够的自我防卫能力，同时促进台美官员在战略丶政策与职能层级的交流，尤其是强化国防规划合作，提高美台军事力量的互可操作性与加强台湾後备力量等。

法案还提到中国在拉丁美洲跟加勒比海地区的发展与军事扩张情况，强调美国应该注意中国在该地区持续对各国与台湾往来施压，并鼓励该地区的国家跟组织转向中国。

DW.COM

熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。

中国的国防预算在全球排名第二，仅次于美国。斯德哥尔摩国际和平研究所近日发布了一份关于重新评估中国军费开支的研究报告，对如何调查北京不纳入官方统计的“灰色区域”进行了方法上的调整。

美国众议院以绝大多数票通过了美国国防预算草案。大多数共和党人无视即将卸任的总统特朗普的呼吁，对国防预算草案投了赞成票。

除了这些部分外，该法案还包括对军事司法系统的全面改革，将是否起诉强奸丶性侵犯和其他一些重大犯罪案件的决定权从军事指挥官手中夺走。这一变化对活动人士来说是部分胜利，因为它没有剥夺军事指挥官起诉所有重罪的权力。

这是在民主党参议员吉利布兰德(Kirsten Gillibrand)领导的倡导者进行了长达一年的努力後，所得到的结果，他们希望透过倡议改变该系统，应对数以千计的服役人员性侵犯案件，其中许多案件从未被起诉过。

该法案不包括早期版本中的一些规定，特别是要求妇女登记参加征兵的规定。该提案曾遭到少数社会保守派共和党议员的强烈反对，他们认为这将侵蚀传统的性别角色，并对此威胁要破坏整个《国防授权法案》。

(路透社丶美联社) 

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