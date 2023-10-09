美参院多数党领袖敦促中国支持以色列

（德国之声中文网）美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）周一呼吁中国在恐怖组织哈马斯发起致命攻击后支持以色列，并表示他对北京本周末对以色列没有表示"同情"感到"失望"。

伊斯兰极端恐怖组织哈马斯的武装分子周六向以色列城镇发起了猛烈攻击，导致700名以色列人死亡，并绑架了数十人。这是自50年前埃及和叙利亚在赎罪日战争中攻击以色列以来，外部武装力量对以色列发起的最致命的入侵。

作为回应，中国外交部敦促"有关各方"保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。"并补充说"平息巴以冲突的根本出路在于落实'两国方案'，建立独立的巴勒斯坦国。"。

舒默和美国共和党参议员克拉波（Mike Crapo）正带领一个6人组成的美国两党议会代表团访问亚洲。共和党人卡西迪（Bill Cassidy）和肯尼迪（John Kennedy），以及民主党人哈桑（Maggie Hassan）和奥索夫（Jon Ossoff）也是代表团成员。除了中国以外，他们还计划访问韩国和日本。此次亚洲之行旨在促进美国的经济和国家安全利益，并希望在中国与中国国家主席习近平会面。

"过去几天在以色列发生的事情是可怕的。我敦促您和中国人民与以色列人民站在一起，谴责这些懦弱和恶毒的攻击。"舒默在北京与中国首席外交官王毅的会议上如是说。

他补充道："说实话，我对（中方）外交部的声明感到非常失望，因为它在这种困难时期没有对以色列表示同情或支持。"

王毅表示，中国希望此次访问能帮助美国更精确地了解中国，并帮助华盛顿更客观地看待中国，同时更合理地面对现有的矛盾。

舒默访华的主要目标

美国去年通过一项加强与中国在半导体和其他技术方面竞争的全面法案后，舒默和民主党委员会领导人曾于5月表示，他们将起草法规限制技术流向中国，阻止其与台湾发生冲突，并加强阻止美国资本流入中国公司的规定。

舒默重申，此行的主要目标是寻求经济互惠并为美国企业在中国创造公平的竞争环境，保证华盛顿不寻求与北京发生冲突。

他说："中国也必须为美国公司和工人提供一个公平的竞争环境。包括我们代表团在内的许多美国人，大多数美国人都不认为我们现在拥有这种公平。"

舒默一行于周六抵达上海，并在周末与商界举行了会议。

舒默一行10月7日抵达上海

此行是在高级别的拜登政府官员连续访华后进行的，包括8月份的商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）。

近几个月，美中官员之间的沟通增加，改善了因台湾、COVID-19的起源和对中国间谍活动指控等问题多年来造成的紧张关系。

舒默的表态与雷蒙多在8月份访华期间的表态相呼应，当时后者表示，美国公司向她抱怨称，由于罚款、突袭和其他行动，中国已经变得"不可投资"，这使得在中国做生意变得颇具风险。

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