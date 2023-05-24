美参院外委会通过“结束中国发展中国家地位”法案

（德国之声中文网）本周四（6月8日），美国参议院外交关系委员会投票一致通过“结束中国发展中国家地位”的法案。该法案要求国务卿采取政策行动，取消中国在国际组织中“发展中国家”的地位。

今年3月底，美国众议院曾以415票赞成，0票反对的结果全数通过类似的法案。

支持法案通过的议员们认为，如果中国保持“发展中国家”地位，可以让中国在一些组织和条约中享有特权和特殊待遇。

外交关系委员会的投票结果为参议院的审议铺平了道路。目前尚不清楚参议院何时会审议相关法案。

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中国外交部发言人汪文斌周五在新闻例会上就美国参议院外交关系委员会通过“结束中国发展中国家地位”法案回应表示，“美国想把‘发达国家’的帽子强加给中国，不是出于对中国发展成就的赞赏肯定，而是醉翁之意不在酒，是要把剥夺中国的发展中国家地位作为遏制中国发展的一张牌。”

他说：“中国作为世界上最大发展中国家的地位，既有充分的事实依据，也有坚实的国际法基础，不是美国国会的一项法案就能够一笔勾销的。中国作为发展中国家享有的合法权利，也不是美国国会山上的政客动动嘴皮就能取消的。”

他还表示：“至于美国议员声称的‘中国利用发展中国家地位逃避国际责任’，奉劝美方大可不必担心，无论是对世界经济增长的贡献率，还是联合国会费和维和摊款缴纳额度，中国所作的贡献都远远超过绝大多数发达国家。”

汪文斌还强调，中国是不是发展中国家，不由美国说了算。美国抹杀不了中国仍是一个发展中国家的基本国情，也阻挡不了中国迈向民族复兴的坚定步伐。美方与其为如何让中国戴上“发达国家”这顶帽子伤脑筋，不如早点摘掉自己头上霸凌霸道这顶帽子。

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对于“发展中国家”的定义并未存在明确的共识。按照世界银行依据人均国民总收入（GNI）的划分标准，GNI超过13205美元（2022年标准，每年7月1日更新）的经济体定为高收入经济体（发达国家），低于该标准的分为中等偏高收入、中等偏低收入和低收入三类，均为发展中国家。2021年，中国人均GNI是11880美元，在全世界排第68位。中国方面也以此作为依据认为中国尚未到达发达国家门槛。

另外世贸组织（WTO）一般接受任何国家声称自己是“发展中国家”的说法。所以，经济指标都已符合“发达国家”的一些国家和地区因坚称自己是“发展中国家”，而使得他们有权在世贸组织享受优惠待遇。

中国已经成为世界第二大经济体，经济体量占到全球经济总量的18.6%，仅次于美国。也正因此美国国会认为应该将中国视为“发达国家”，并得到与美国现状同等的对待。

美国两党在中国议题上立场一致

虽然美国国会上针对很多议题常年存在对立分裂态度，但是对中国采取更加强硬立场是美国两党在国会中为数不多的态度一致的议题。路透社指出，国会议员已经提出了几十项旨在加强与中国竞争能力的法案。

昨天，参议院外交关系委员会还以口头表决方式一致通过旨在阻遏中国侵犯台湾的2023年《台湾保护与国家韧性法》（Taiwan Protection and National Resilience Act），要求华盛顿政府为应对中国可能入侵台湾的行动制定准备方案。

（路透社等）

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