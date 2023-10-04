 美参院代表团将访中日韩 多数派领袖舒默领衔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2023

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美参院代表团将访中日韩 多数派领袖舒默领衔

由美国两党参议员组成的代表团10月将访问中国、日本和韩国。参议院多数派领袖舒默的办公室周二宣布了这一消息。

USA | PK Chuck Schumer

美参议院多数派领袖舒默（图片摄于2023年6月1日）

（德国之声中文网）除民主党籍的参议院多数派领袖舒默（Chuck Schumer）外，由六位参议员组成的代表团另一位团长是共和党人克雷珀（Mike Crapo）。克雷珀办公室此前曾表示，行程计划下周展开，并称参议员代表团希望与中国国家主席习近平会面。

舒默曾多次敦促美国对中国采取更强硬政策。数月前，他曾敦促议员们开始一项新的法案，旨在应对有关世界第二大经济体中国的忧虑。舒默当时曾表示："中国政府在寻求主导21世纪的过程中不会有所克制，而如果我们美国止步不前，如果我们让中国共产党打败，那将对世界的民主国家带来严峻后果。"

拜登政府官员今年对中国进行了一系列访问，其中包括商务部长雷蒙多8月访华。此外还有美国国务卿布林肯、财务部长耶伦以及气候特使克里。

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

舒默办公室：推动美国经济与国家安全利益

舒默办公室表示，此行的目的是推动美国在该地区的经济与国家安全利益。代表团将与政府和商界领导人以及美国在这些国家的企业代表会晤。

舒默办公室表示，他将聚焦美国企业与中国的对等问题，以及维护美国在涉及国家安全的高科技领域的领导地位。

代表团其他成员还有共和党人卡西迪（Bill Cassidy）、肯尼迪（John Kennedy）以及共和党人哈桑（Maggie Hassan）和奥索弗（Jon Ossoff）。

中国外交部：希望加深“客观”了解

中国外交部周三表示，对舒默的访问表示欢迎，称希望此行可以加深美国参议院对中国的"客观"了解，并有助于两国立法机构的对话。

雷蒙多8月曾表示，美国公司向她抱怨说，中国已变得"没办法投资"，原因包括罚款、突击搜查等行动，令在中国做生意变得充满风险。

她补充说，美国企业面临着"没有任何解释的过度罚款、反间谍法的修订导致内容不清，让整个美国社区感到震惊，以及对企业的突击搜查--挑战是前所未有的，我们希望能应对这一问题"。

（路透社、法新社）

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