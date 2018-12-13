 美参院不满特朗普 两决议案谴责沙特 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2018

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时政风云

美参院不满特朗普 两决议案谴责沙特

沙特异议记者卡舒吉在土耳其沙特大使馆惨遭分尸后，特朗普一再表示支持沙特皇室。此举连共和党参议员都看不下去，在参院通过谴责沙特的决议。

Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/M. al-Sayaghi)

人道主义组织「救助儿童会」估计，自也门内战以来，已有8万5千名5岁以下的儿童丧生。

(德国之声中文网)美国共和党控制的参议院周四(12月13日)通过两项决议案，拒绝军援沙特介入也门内战，并责成沙特王储需对异议记者卡舒吉之死负责。

参院先以56对41投票通过停止军事支援沙特阿拉伯领导的也门战争。这等于是向一再支持沙特政权的美国总统特朗普發出抗议。许多共和党参议员也加入支持该决议。

参院接着一致通过另一项决议，要求沙特王储萨勒曼为异议记者卡舒吉之死负责，并向所有涉及此案件的人追究责任。到目前为止，特朗普仍避免将责任归咎于王储。被问及此事时，他说：「美国打算继续做沙特阿拉伯的坚定伙伴。」

值得注意的是，参议院虽然可能通过决议，但提案也可以遭到现在仍为多数的众议院耽搁。甚至即便国会支持，特朗普仍能动用否决权。

Jemen Sanaa Zerstörungen Ruine Menschen (picture-alliance/Photoshot/M. Mohammed)

2015年3月，沙特领导的盟军对叛乱分子發动致命攻击，却因造成许多平民死亡而受到人权团体抨击。

美国或结束军援叶门战争

参议院罕见援引《战争权力法》 (War Powers Resolution)，支持让美军撤出所参与的外国军事行动。在越战期间通过的此法，限制未经国会批准下出兵的能力。

无党派的佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯（Bornie Sanders）表示，这项决议是「一个历史性时刻」。他说：「我们在今天告诉沙特阿拉伯的专制政府，美国不会陪着他们去军事冒险。」

同一天，联合国秘书长宣布，也门的交战双方同意在霍迪达省停火，并在有争议的红海港口城市霍迪达撤军。

也门是阿拉伯世界最贫穷的国家之一。自2014年底以来，沙特支持的流亡政府与什叶派胡塞反抗军之间因权力斗争陷入内战。至今已有好几万人丧生。

夏立民/李鱼　（法新社，美联社、德新社）

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