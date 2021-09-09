美参谋长忧特朗普攻打中国　两度密电北京保证不开战

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》报导，在美国前总统特朗普任内最后3个月，由于担心特朗普可能在大选失利时和选后引发与中国的战争，美国最高军事官员曾两次致电中国解放军领导最高层，向对方保证两国不会突然开战。

美国参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）与中国共产党中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成的两次通话，一次发生在2020年10月30日，美国总统大选前四天；另一次则是在2021年1月8日，就在特朗普支持者闯入美国国会大厦引发骚乱后的两天。

《华盛顿邮报》记者伍德沃德（Bob Woodward）与科斯塔（Robert Costa）在即将上市的新书《Peril》（暂译：危险）中揭露了两国最高军事将领的对话细节。书中描述了米利如何在2020年11月的总统大选后组织五角大楼和情报界，避免特朗普提升美中战争风险。两人表示，该书内容来自于他们对200个消息来源所做的采访，并将于下周在美国上架。

缓解中美危机的两通电话

根据该书记载，在美国选前的第一次通话时，中国认为美国正准备发动攻击，当时美中两军各自在南海举行军演，且特朗普对北京态度强硬，双方情势紧绷。米利于是向李作成说：「李将军，我向你保证，美国政府仍然稳定，一切都会安好无事。我们无意攻击你们，或者对你们进行任何作战行动。」

他又说：「如果我们要进攻，我会提前向你告知，不会让你感到惊讶。」

而在两个月后，美国国会大厦发生暴乱后，在北京和华盛顿都担心特朗普不稳定的情况下，米利再次致电李作成，向他说：「我们百分之百稳定，一切都很好。但民主有时会出一些纰漏。」

据书中所述，米利还打电话给监督美国印太司令部的上将戴维森（Philip S. Davidson），建议他推迟当时即将举行的军事演习。

同时，核武也是米利担心的一个环节。书中记载，联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）曾问米利：「我们有什麽措施可以防范一个不稳定的总统发动核子战争？」米利后来召集高阶将领审核美军核武程序，强调虽然总统有权下令动用，但身为参谋首长联席会议主席的他也必须副署。

美联社引述不具名的美国国防官员称，米利与将领们谈论这核武程序的意图不是要颠覆总统或他的权力，而是要重申这些程序的重要性，并确保每个人都有充分理解。

特朗普：我没想过要攻击中国

路透社报导，特朗普在一份声明中对该书表示怀疑，称其为「捏造的故事」。他说，如果这个故事是真的，米利应该以叛国罪受审。特朗普说：「我甚至从没想过要攻击中国。」

共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）则呼吁拜登总统应立即解雇米利。他在一封给拜登的信中写道：「我不需要告诉你高级军官泄露美国军事行动的机密信息所带来的危险，但我要强调的是，这种颠覆行为破坏了总统在与外国交往中进行谈判的能力。」

当问及《华盛顿邮报》的报道时，白宫发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）拒绝发表评论，并将问题交给参谋长联席会议和国防部。然米利办公室也拒绝向路透社置评。

（综合报导）

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