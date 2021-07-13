美参议院通过法案 欲禁所有新疆产品进口

（德国之声中文网）美国参议院7月14日通过《防止强迫维吾尔人劳动法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），该法案将设立“可反驳之推定”制度，假定所有新疆产品皆是强迫劳动所得，除非特别获得美国当局认可，否则将根据《1930年关税法》禁止进口。

根据美国目前的规定，只有在有合理证据表明存在强迫劳动问题时，商品才会被禁止进口。而经过两党一致同意的《防止强迫维吾尔人劳动法》则将举证责任转移给进口商。迄今美国已经禁止从新疆进口番茄、棉花和一些光伏产品。

这项法案还需获得众议院通过后才能递交白宫由总统拜登签署后生效。目前暂不清楚众议院何时会开始审议法案。

与民主党参议员默克利（Jeff Merkley）联手牵头法案的共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）发表声明称，向北京和其他得益于新疆强迫劳动的国际企业发出的信息很明确：“我们不会对中国共产党正进行的反人类罪行视而不见，我们不允许企业从这些可怕的虐待中获利。” 他呼吁众议院议员尽速通过该法案，并将其呈交给总统。

民主党参议员默克利也表示：“参议院今天发出了明确信息，美国不会成为中国政府对维吾尔穆斯林种族灭绝的帮凶。新疆维吾尔人和其他穆斯林少数族群被中国政府强迫劳动、酷刑、监禁、强制绝育、被迫放弃宗教信仰和文化习俗。任何美国企业都不该从这些虐待行为中获利。任何美国消费者都不应在无意间购买到来自奴役劳动的产品。”

两党议员的助理皆认为该法案将获得众议院的强力支持。众议院去年9月也批准了类似法案。如今的法案所规范的程度将超越现有措施，以确保美国供应链中不存在强迫劳动现象。

拜登政府不断加大制裁力度。本周二，拜登政府加强了对企业的警告，指出与中国新疆地区的供应链和投资联系将面临越来越大的风险。美国国务院在相关声明中说，鉴于这些侵权行为的严重性和涉及范围，不退出供应链的企业和个人可能会面临违反美国法律的风险。此外，美国当局也警告，美国企业业务若与新疆监控网络有间接联系便可能触法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



对于美方的指责，中国方面一再予以驳回，否认在新疆有压迫行为，称在新疆建立了职业培训中心，以应对宗教极端主义。

中国外交部发言人赵立坚在周三（7月14日）的记者会上反击称，美国过去在西进运动中大肆杀戮和驱逐印第安人、贩卖及歧视黑奴、约有50万童工从事农业劳作，“这些恶行就是美国的原罪”。“美方应该认识到，不管花多大精力编造涉疆谎言，他们以疆制华的险恶图谋都只会失败。”

中国商务部发言人高峰也在周三的例行新闻发布会上回应称：“所谓新疆人权和强迫劳动问题，与事实完全不符。美方的做法严重破坏全球产业链供应链安全稳定，不利于中美两国，不利于世界经济复苏，中方坚决反对。”

人权组织指控中国政府，自2016年以来将上百万新疆维吾尔族人及其他少数民族穆斯林关押在再教育营中。北京政府则指责维吾尔族团体从事分裂主义和恐怖主义活动。

自2019年起，美国对中国政府和共产党官员实施惩罚措施。英国、欧盟和加拿大也相继实施制裁。而北京当局则对美国、加拿大、欧盟及英国代表祭出反制措施。

（路透社、明镜周刊）

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