美参议院通过支出法案 避免政府停摆

在紧张的最后关头，美国国会通过了政府支出法案。法案的最终版本没有纳入特朗普提高债务上限的要求，但删除了可能威胁马斯克利益的对华投资条款。

（德国之声中文网）周六（12月21日）凌晨，在紧张的最后关头，美国国会通过了一项支出法案，从而避免了政府停摆给繁忙的节假日带来的混乱。

由民主党控制的参议院以85票支持、11票反对的表决结果通过了这项法案。此时，距离上一次支出法案为联邦政府提供资金的到期时间——美国东部时间周五午夜（格林尼治标准时间周六5:00）——已经过去了38分钟，但是在此期间没有启动政府停摆程序。

该法案已送达白宫，总统拜登表示将会签署。

此前，该法案已在共和党控制的众议院获得两党支持并通过。

这次深夜投票为紧张的一周划上了句号。在这一周里，总统当选人特朗普及其亿万富翁盟友马斯克干预初步的两党协议，使国会陷入混乱。

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两党各有妥协

最终版本删除了一些由民主党人倡导的条款，民主党指责共和党屈服于一位没有从政经验、未经选举授权的亿万富翁的压力。

国会没有回应特朗普在法案中加入提高债务上限的要求。

联邦政府去年花费约6.2万亿美元，债务超过36万亿美元。国会需要在明年年中之前采取行动，授权进一步拨款。

该法案将把政府资金延长至明年3月14日，并为受灾州提供1000亿美元，为农民提供100亿美元，同时延长原定于年底到期的农业和食品援助计划。

一些共和党人因法案未能削减开支而投票反对。众议院议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）表示，明年共和党将在国会两院占多数，而且特朗普将担任总统，这将让共和党拥有更多的影响力。

“这是一个必要的步骤，可以为我们争取时间，让我们能够在最终的支出决策上打上我们的印记，”他在众议院投票后对记者表示。他还说，特朗普支持该法案。

政府停摆将扰乱从执法部门到国家公园的诸多事务，并暂停数百万联邦工作人员的工资。

来自旅游业的警告称，政府停摆可能使航空公司、酒店及其他相关产业每周损失10亿美元，并在繁忙的圣诞节期间造成多处混乱。例如，机场可能出现长队现象。

删除限制对华投资条款

本周早些时候，特朗普和马斯克在网上对两党达成的初步方案发起猛烈抨击。他们称该方案包含太多无关条款，例如议员加薪和对药房管理机构福利的监管。

共和党议员随后从法案中删除了大部分这些条款，包括一项限制对中国投资的规定——民主党人称这项规定可能威胁马斯克的在华利益，因此受到他的抨击。

“他显然不想回答关于他计划如何扩大在中国的业务以及计划出售多少美国技术的问题，”民主党众议员罗莎·德劳罗（Rosa DeLauro）在众议院发言时表示。

特朗普已指定马斯克领导一个削减预算的特别工作组，但马斯克不会在政府中担任任何官方职务。

马斯克在他拥有的社交媒体平台X上表示，他对修正后的法案感到满意，称它得到了大大的精简。

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，民主党仍然实现了部分目标，并阻止了共和党推动一项可能为减税铺路的提高债务上限的规定。

“我们成功地推动了普通美国人的需求，但仍有许多事情需要解决，我们期待在新的一年中继续努力，”他对记者说。

共和党议员从支出法案中删除了一项限制对中国投资的规定——民主党议员称这项规定可能威胁马斯克（左）的在华利益，因此受到他的抨击。 图像来源: Brandon Bell/Getty Images/dpa/picture alliance

特朗普提高债务上限的要求在周四被众议院断然否决，38名共和党议员也对此投了反对票。

约翰逊表示，议员们将在1月讨论这一问题。

联邦政府最长时间停摆发生在特朗普担任总统的第一任期，为期35天，原因是边境安全问题引发的争议。

以往关于债务上限的争议曾对金融市场造成冲击，因为美国政府违约可能引发全球范围的信用危机。目前的债务上限已根据协议暂停，但该协议技术上将在1月1日到期，尽管立法者可能要到春季才处理这一问题。

（路透社）

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