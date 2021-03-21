美参议院通过反亚裔仇恨犯罪法案

（德国之声中文网）美国参议院在4月22日以压倒性票数通过法案，打击针对亚裔的暴力罪行。这是罕有获得跨党派支持的法案，总共有94票赞成，1票反对来自密苏里州共和党参议员霍利（Josh Hawley）。

新法案将要求司法部指派一名官员，以加速审视警方在新冠疫情下接到的仇恨罪行举报。它为地方执法机关订立指引，让他们汇报仇恨罪行丶加强公众教育丶训练执法人员和打击关於疫情的歧视用语，也会拨款成立举报热线。除了保护亚裔美国人以外，法案也保护太平洋岛居民社群。

自新冠疫情爆发後，针对亚裔的暴力事件急升。根据总部设於加州的团体「停止仇恨亚太裔」（Stop AAPI Hate）统计，从去年3月中至今已经接到超过3000宗汇报。今年2月，旧金山一名84岁老翁在住所附近被恶意推倒致死。而在上个月，亚特兰大按摩店发生的枪击案导致6名亚裔女人身亡，参议院把该6名受害人的名字载於法案之中。社运人士和警方认为，前任总统特朗普把疫情归咎于中国的用语，加剧了反亚裔情绪。

美国总统拜登发推文称，法案为亚裔和太平洋岛居民社群争取平等公义迈进一步，强调「针对亚裔美国人的仇恨行为是错误的，并非美式所为，必须停止」。

在随後数周，法案会提交至由民主党控制的众议院审批，拜登並呼吁党友和议员支持通过。参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）表示：「当我们有机会做事的时候，参议院可以有所为。两党的成员携手合作，去考虑丶完善及制定关乎迫切议题的法案。」

法案发起人之一丶夏威夷州民主党参议员广野庆子（Mazie Hirono）希望，法案能够更广泛地改变警务条例。共和党参议员正就此与民主党众议员谈判。

共和党虽然担心新条例会限制言论，但最後同意在作出轻微修改後投下赞成票。民主、共和两党对许多议题都存在巨大分歧，今年年初参议院领袖们达成协议，承诺起码会尝试辩论法案和探讨在立法过程中寻求共识。反亚裔仇恨法案被视为该协议下第一个成品。

（路透社丶美联社）

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