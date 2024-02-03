 美参议院推迟涉药明康德法案审议 | 科技环境 | DW | 03.02.2024

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科技环境

美参议院推迟涉药明康德法案审议

美国上周传出可能通过新法，限制美国政府与中国生物科技企业合作，中国的行业巨头药明康德股价闻声大跌。不过，本周五有消息称参议院推迟了该法案审议，具体日程尚未确定。

新法通过后将禁止美国政府与中国生技公司签订、续约或扩展合同

新法通过后将禁止美国政府与中国生技公司签订、续约或扩展合同

（德国之声中文网）根据路透社消息，一位美国参议院助理和几位消息人士周五（2月2日）称，一项稍早引发中国生技巨头药明康德股票抛售的法案本周在参议院被推迟。

上周传出美国拟出台《生物安全法案》后，「药明系」个股股价暴跌。自1月26日至本周五，药明康德A股股价已下跌近31%、港股股价下跌约45%。

预计限制美国政府与中国公司签约

《生物安全法案》由民主党参议员彼得斯（Gary Peters）发起，一旦通过，将限制美国政府无法与一些中国生物技术公司签订、续约或扩展合同，包含「药明系」的药明康德、药明生物和华大集团的华大基因等公司都被列入名单。该法案也将禁止美国政府所资助的医疗供应商与受限制企业进行合作。

不过，该法案本周未如预期通过审议。由彼得斯担任主席的参议院国土安全与政府事务委员会的一名助理表示，将在未来某个时间审议此份法案。另一位国会助理说，预计至少在几周内不会有大的动静。

众议院中国问题特别委员会主席、共和党众议员加拉格尔（Mike Gallagher）曾提出一项配套法案，同时指责中国生技公司「多次与解放军实体合作」，称解放军有权迫使这些公司交出数据。

声明称未赞助军民融合活动

对此，药明康德1月30日发布的一份公告称，「在《生物安全法案》草案版本中药明康德被提及，公司认为草案中包含的有关公司的内容既不恰当也不准确」 。

该公告也指出，药明康德并未赞助过以军民融合为主题的会议或者其他活动，也从未收到过任何军民融合基金的直接投资，「坚信药明康德的业务不会对任何国家的国家安全构成风险」。

华大基因集团旗下子公司列入出口管制名单

华大基因集团旗下子公司列入出口管制名单

华大：不会在美国收集样本

同样被点名的华大基因集团上周表示，该企业支持保护个人数据，但法案「将有效地把华大基因赶出美国市场，导致无法实现这一目标」。该公司强调，不会在美国收集患者样本或存取个人或基因数据。

2023年3月，美国商务部以「收集和分析基因数据可能转用于中国军事项目」为由，将华大基因集团旗下子公司列入出口管制名单。路透社也曾在2021年报导称，华大基因收集数百万怀孕女性的基因数据，用于对人群特征进行全面研究，并与中国军方合作。

（综合报导）

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