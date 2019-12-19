美参议院开审特朗普弹劾案

（德国之声中文网）本周四（1月16日），美国参议院以宣读特朗普的两项弹劾指控作为开场，开启了对特朗普的弹劾审判。

美国最高法院首席大法官罗伯茨（John Roberts）随后宣誓就职担任主审。他说，"当众议院向参议院宣读对特朗普的弹劾指控，所有人都被须保持沉默，否则将面临监禁"。

他还带领担任陪审的参议员宣誓会伸张"不偏不倚的正义"（impartial justice）。

担任陪审的参议员在审理过程中被禁止发言，只能以书面形式提问。

众议院任命了7名弹劾管理人，包括众议院情报委员会主席亚当·希夫(Adam Schiff)、司法委员会主席杰里·纳德勒(Jerry Nadler)以及其他5位来自德克萨斯州、科罗拉多州和佛罗里达州的代表。

希夫在参议院宣读了12月18日众议院通过的两项指控。参议院将从下周二（1月21日）起正式开始审理。

目前还不清楚参议院是否允许传唤证人。如果证人作证，审判可能会持续几个星期。需要三分之二的票数才能把特朗普定罪并罢免。目前普遍，共和党占多数的参议院预计会宣布弹劾指控不成立。

特朗普被指控滥用职权及干预美国国会。

周四早些时候，美国政府问责办公室(GAO)表示，特朗普控制的美国预算办公室"因为政策原因"而暂停对乌克兰的援助款项，这项作法违反了美国法律。

特朗普坚称他没有做错任何事，他周四说："这完全就是一个骗局。"

特朗普是美国史上第三位被众议院弹劾并在参议院接受审判的美国总统。安德鲁·杰克逊和比尔·克林顿分别在1868年和1998年被众议院弹劾，但是他们都在参议院的审判中被判无罪。1974年，尼克松曾因"水门案"被起诉，但在众议院全体议员投票开始前，尼克松主动辞职。

文木 / 罗法（美联社，路透社，法新社）