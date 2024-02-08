美参议院否决边境管控提案 但援乌援以或将继续

（德国之声中文网）美国参议院上周日（2月4日）公布了一项跨党派提案，涉及金额1180亿美元，旨在加强边境安全，同时向乌克兰和以色列提供援助。周三（2月7日），参议院以49票赞成、50票反对，否决了该提案。该议案需要60张支持票才能通过。目前民主党人仅以51:49的优势控制着参议院。

方案一公布就立即遭到许多共和党人拒绝

几个月来，共和党人一直坚持表示，对乌克兰、以色列这两个美国盟国的任何额外援助都必须同时解决大量移民涌入美墨边境的问题。

根据路透社和民调机构益普索（Ipsos）共同进行的一项问卷调查， 移民是美国人第二大关注的问题，也是共和党选民关注的首要问题。共和党人似乎不愿让民主党在他们认为是其一大弱点的问题上取得胜利。

尽管边境管控提案包含了共和党人提出的优先事项，许多共和党人还是在周日该方案公布之后就立即予以拒绝。美国前总统特朗普向共和党人方面施压，要求其拒绝接受任何妥协方案。特朗普在竞选活动中呼吁严格控制外来移民，期待以此在11月大选中击败民主党的现任总统拜登。

参议院的49名共和党人中只有四人投票支持该法案。

共和党参议员兰克福德（James Lankford）是谈判代表之一，他说：“有些人对我说得很清楚，他们对提案存在政治分歧。他们说现在不是解决问题的时机，让总统大选来解决问题吧。”

独立参议员西内玛（Kyrsten Sinema）是该协议的另一位起草人，她表示对协议命运的突然转变感到困惑。“三周前，每个人都想解决边境危机”，她说，“昨天，没有人这么做。”

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

参议院预计在周四就对外援助方案进行投票

尽管该提案失败了，但为国会向美国盟友提供急需的援助留下了可能性。参议院预计将于周四（2月8日）就一项价值960亿美元的方案进行投票，该方案将不包括移民条款，但保留对外援助。

共和党参议员威克（Roger Wicker）的一名助手预测，对外援助方案将在拥有100席位的美国参议院中获得远远超过60票的支持，这将是罕见的跨党派支持。

对援助方案的投票原定于周三，不过参议院领导人将其推迟，因为共和党人试图闭门商定一套修正案，以重启边境辩论并修改援助乌克兰和以色列的条款。

周三晚间，参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）宣布，投票将至少推迟到周四，以便共和党人有时间确定其方案。舒默说：“我们将在明天（周四）进行投票。”

共和党参议员科宁（John Cornyn）说，共和党成员的目标是就边境安全和对美国盟友的援助分配问题提出修正案。他对记者说：“问题是人们还需要哪些修正内容才能让我们最终通过。”科宁表示，他对达成协议持乐观态度。

援助案在众议院的前景不明朗

然而，即使在参议院获得通过，援助案在众议院的前景也不明朗，因为控制众议院的共和党人反对进一步支持乌克兰。

“我们将拭目以待参议院的行动”，众议院议长约翰逊（Mike Johnson）对记者说：“我们将看看参议院会怎么做。”约翰逊此前曾表示，如果边境提案进入共和党控制的众议院，将“胎死腹中”。

与此同时，约翰逊周三也表示，他将再次举行投票，弹劾拜登的最高边境官员、国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）。他周三对记者说：“这里发生的事情一团糟，但我们正在进行清理。”

（路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。